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Глава "Рособоронэкспорта": РФ делает все возможное, чтобы ускорить поставки С-400 Турции

05.04.2018 ТАСС 120 0
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Россия развернула в Сирии ЗРК С-400
Россия развернула в Сирии ЗРК С-400.
Источник: © РИА Новости, Дмитрий Виноградов

В среду руководитель Секретариата оборонной промышленности Турции Исмаил Демир сообщил о переносе начала поставок республике комплексов на более ранний срок

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Российская сторона прилагает все усилия, чтобы ускорить поставки комплексов С-400 в Турцию, сообщил в среду журналистам глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Согласовываем графики производства. Делаем все возможное, чтобы исполнить просьбу турецкой стороны", - сказал он.

В среду руководитель Секретариата оборонной промышленности Турции Исмаил Демир сообщил о переносе начала поставок республике С-400 на более ранний срок, чем первоначально планировалось, - июль 2019 года.

По итогам переговоров 3 апреля с главой Турции Тайипом Эрдоганом президент России Владимир Путин прокомментировал решение ускорить поставки этих систем в Турцию, сказав, что это было сделано "по просьбе турецких партнеров и друзей". Кроме того, по словам российского лидера, военно- политических ограничений для совместного с Турцией производства зенитных ракетных систем С-400 или передачи соответствующих технологий у российской стороны нет, этот вопрос носит коммерческий характер.

В ноябре 2016 года стало известно о переговорах Турции и РФ по вопросу закупки С-400. Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной 12 сентября 2017 года, тогда же Эрдоган сообщил, что аванс по контракту уже внесен. Ранее помощник президента РФ по ВТС Владимир Кожин сообщил, что контракт на поставку систем С-400 в Турцию начнет выполняться в начале 2020 года.

Система С-400 предназначена для уничтожения всех типов современных и перспективных средств воздушно-космического нападения. Она способна на дальности до 400 км поражать самолеты и крылатые ракеты, на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростью до 4,8 км/с на высоте от нескольких метров до нескольких десятков километров. Как сообщалось ранее, ее первым заказчиком стал Китай, после чего было подписано межправительственное соглашение о намерении купить эти системы с Индией. В 2017 году контракт на поставку этих систем был заключен с Турцией, в конце прошлого года глава Ростеха Сергей Чемезов объявил, что готовится соответствующее соглашение с Саудовской Аравией.
04.04.2018
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принадлежат ТАСС
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Индия
Китай
Россия
Саудовская Аравия
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