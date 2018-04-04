Шойгу: дезинтеграция Ливии привела к усилению террористической угрозы в Африке
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Расчет зенитного пулемета в окрестностях города Бин Джавад, Ливия. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Андрей Стенин
Министр обороны подчеркнул, что Россия поддерживает усилия африканских государств по борьбе с этой нарастающей угрозой
МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Ситуация в Ливии привела к усилению террористической угрозы в северной и центральной части Африки. Об этом заявил в среду министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
"К сожалению, в настоящее время в этом регионе складывается сложная ситуация. Фактическая дезинтеграция Ливии привела к усилению террористической угрозы в северной и центральной части (африканского) континента", - сказал он в ходе VII Московской конференции по международной безопасности, которая проходит 4-5 апреля.
Он подчеркнул, что Россия поддерживает усилия африканских государств по борьбе с этой нарастающей угрозой.
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04.04.2018
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