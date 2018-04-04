Источник: Россия поставит Турции полковой комплект С-400 в октябре 2019 года



Боевые расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 "Триумф".

Источник: © Сергей Мальгавко/ТАСС Боевые расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 "Триумф".Источник: © Сергей Мальгавко/ТАСС

Отмечается, что его доставят заказчику Черным морем на трех кораблях

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Россия передаст Турции полковой комплект зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" в октябре 2019 года, он будет доставлен заказчику Черным морем на трех кораблях. Об этом сообщил ТАСС военно-дипломатический источник.

Во вторник в Анкаре президент России Владимир Путин по итогам переговоров со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом сообщил, что принято решение ускорить поставки систем в Турцию. В среду турецкая сторона заявила, что дата поставок С-400 перенесена на июль 2019 года.

"Согласно недавно подписанному приложению к контракту поставка двухдивизионного полка С-400 Турции будет выполнена не в начале 2020 года, а в октябре 2019 года, практически на четыре месяца раньше", - рассказал ТАСС источник.

Собеседник агентства уточнил, что "полк С-400 будет доставлен в Турцию по Черному морю тремя судами из порта Новороссийска". В состав полкового комплекта, добавил он, "входит командный пункт, радиолокационные станции, пусковые установки, ракеты, энергетическое и вспомогательное оборудование, ЗИП [запасные части, инструменты и принадлежности]".

В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству России не стали комментировать предоставленную источником информацию.

С-400 для Турции

О переговорах Турции и РФ по вопросу закупки С-400 стало известно в ноябре 2016 года. Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной 12 сентября 2017 года, тогда же турецкий президент Тайип Эрдоган сообщил, что аванс по контракту уже внесен. Турция стала вторым иностранным заказчиком системы после Китая, и первым государством - членом НАТО, которое получит от России С-400.

Ранее назывались разные сроки поставки С-400 Турции. В марте 2018 года помощник президента РФ по ВТС Владимир Кожин сообщил, что полковой комплект планируется поставить турецкой стороне в начале 2020 года. В феврале глава Ростеха Сергей Чемезов в интервью газете Washington Post сказал, не уточнив конкретного месяца, что системы будут переданы заказчику в 2019 году .

С-400 "Триумф" - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Предназначена для поражения средств воздушного нападения и разведки (в том числе летательных аппаратов, выполненных по технологии "стелс") и любых других воздушных целей. С-400 может одновременно обстреливать до 80 целей, максимальная дальность поражения составляет 400 км, высота - 30 км.