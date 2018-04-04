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Большой десантный корабль "Иван Грен" завершает государственные испытания на Балтике

05.04.2018 ТАСС 105 0
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Корабль проекта 11711 "Иван Грен"
Большой десантный корабль проекта 11711 "Иван Грен".
Источник: http://detboxfon.ru/

Корабль вмещает 13 основных танков, 36 БТР или БМП либо 300 десантников

КАЛИНИНГРАД, 4 апреля. /ТАСС/. Большой десантный корабль (БДК) "Иван Грен" - головной корабль проекта 11711, - построенный на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), вышел в море для завершения государственных испытаний, сообщил в среду пресс-секретарь судоверфи Сергей Михайлов.

"Во вторник, 3 апреля, БДК "Иван Грен" вышел в Балтийское море. Там он возобновил выполнение программы государственных испытаний, прерванных в декабре прошлого года по техническим причинам", - сказал он, отметив, что испытания планируется завершить к середине апреля, после чего начнется подготовка корабля к передаче заказчику.

БДК "Иван Грен" - головной корабль проекта 11711, разработанного в ПАО "Невское проектно-конструкторское бюро". Его заложили по заказу Минобороны РФ на ПСЗ "Янтарь" в декабре 2004 года, спущен на воду в мае 2012 года. Заводские ходовые испытания начались в июне 2016 года. Государственные испытания начались в ноябре 2017 года, однако были приостановлены заказчиком в конце декабря для решения выявленных технических проблем. К началу апреля на основании заключения специально созданной экспертной комиссии ВМФ России по всем проблемным вопросам были оформлены решения заказчика, что и позволило возобновить госиспытания корабля.

По заказу Министерства обороны РФ ПСЗ "Янтарь" строит еще один корабль проекта 11711 - БДК "Петр Моргунов", который планируется к передаче флоту в конце 2018 года.

БДК "Иван Грен" вмещает 13 основных танков, 36 БТР или БМП либо 300 десантников. Он может доставить к месту назначения усиленную роту морской пехоты со штатной техникой и высадить ее на привезенных с собой понтонах. Вооружение корабля состоит из шестиствольных автоматических пушек калибром 30 миллиметров, в палубных ангарах базируются два транспортно-боевых вертолета Ка-29.
04.04.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ка-29
Компании
Минoбороны РФ
ОСК
Янтарь ПСЗ
Проекты
11711

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