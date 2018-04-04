На службу в российскую армию из КБР отправятся 400 призывников
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Прием призывников в Балтийский флот ВМФ России.
Источник: РИА Новости / Игорь Зарембо
Призывная кампания началась в республике в начале апреля
НАЛЬЧИК, 4 апреля. /ТАСС/. В весенний призыв 2018 года из Кабардино-Балкарии (КБР) на службу в российскую армию отправятся 400 призывников. Об этом ТАСС в среду сообщил начальник отдела призыва военного комиссариата республики Тимур Макоев.
В прошлом году из КБР призвали 830 человек.
"Порядка 400 человек отправятся на службу в рядах армии из Кабардино-Балкарии в весенний призыв. Это примерно столько же, что и годом ранее, у нас даже больше призываются чем в отдельных регионах страны", - сказал он. Призывная кампания стартовала в республике в начале апреля.
По словам Макоева, география прохождения службы будет обширной. "Ребята отправятся в Москву, Урал, Сибирь. В основном, практически все, пополнят сухопутные и войска национальной гвардии", - отметил собеседник.
Он также сказал, что "требования к призывному контингенту достаточно высокие". "В основном служить пойдут выпускники вузов и автошкол ДОСААФ", - сообщил Макоев.
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04.04.2018
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