Участники MCIS-2018 обсудят в Москве глобальную безопасность



Флаг на здании министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Наталья Селиверстова Флаг на здании министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости, Михаил Севастьянов. Более 850 участников седьмой Московской конференции по международной безопасности (MCIS-2018) из 95 стран 4-5 апреля рассмотрят итоги борьбы с терроризмом в Сирии, оценят развитие ситуации в Ближневосточном регионе, Европе, Азии, Африке и Латинской Америке, а также проанализируют феномен "мягкой силы" при решении военно-политических задач, сообщило Минобороны России.

Опыт разгрома террористов

"В этом году центральной темой конференции станет разгром террористов в Сирии. Российская сторона поделится опытом борьбы с ИГИЛ* (террористическая организация, запрещена в РФ) и оценками дальнейшего развития ситуации в Ближневосточном регионе, включая вопросы постконфликтного восстановления", - говорится в разделе сайта российского военного ведомства, посвященном международному форума.

Отмечено, что в повестку дня конференции включены вопросы безопасности в Европе, Азии, Африке и Латинской Америке. Специальная сессия будет посвящена обсуждению феномена "мягкой силы" как инструмента решения военно-политических задач.

Ранее Минобороны России, которое традиционно является организатором форума, сообщило, что "на конференцию приглашены министры обороны и делегации военных ведомств из 103 государств; подтверждено участие более 850 делегатов из 95 государств".

По словам замминистра обороны генерал-полковника Александра Фомина, приглашения на форум направлялись военному руководству США и НАТО. Приглашения приняты не были.

В итоге в Москву прибыли 30 глав военных ведомств, 15 начальников генеральных штабов и заместителей министров обороны, представители восьми международных организаций, 68 ведущих зарубежных экспертов в области безопасности.

Сирийские уроки

Форум откроется в 9.30. Программой конференции предусмотрены оглашение приветствия президента России Владимира Путина секретарем Совета безопасности РФ генералом армии Николем Патрушевым, выступления главы российского оборонного ведомства генерала армии Сергея Шойгу, директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина и директора ФСБ генерала армии Александра Бортникова. Затем в соответствии с программой конференции заместитель генерального секретаря ООН по вопросам борьбы с терроризмом Владимир Воронков зачитает приветствие генсека всемирной организации Антониу Гутерреша.

Основное пленарное заседание "Разгром ИГИЛ* в Сирии: итоги и перспективы установления мира в регионе" пройдет по темам: "Итоги действий ВКС России в Сирии", "Переход к политическому урегулированию в САР", "Исход боевиков из Ирака и Сирии, "экспорт" террористической угрозы в другие регионы", "Уроки консолидации усилий в борьбе с ИГИЛ*: международное взаимодействие в противодействии терроризму", "Перспективы нормализации обстановки в регионе".

На этом заседании планируется доклад начальника Генерального штаба Вооруженных сил России - первого заместителя министра обороны генерала армии Валерия Герасимова. Затем выступят замминистра обороны Сирии корпусной генерал Махмуд Шава, заместитель спецпосланника генсека ООН по Сирии Рамзи Эззелдин Рамзи, министр обороны и поддержки вооруженных сил Ирана бригадный генерал Амир Хатами, министр обороны Ирака Арфан Аль-Хайяли, министр обороны Пакистана Хуррам Дастгир Хан.

Потенциал взаимодействия

На втором пленарном заседании делегаты конференции рассмотрят традиционные и новые вызовы безопасности, роль ООН и других международных организаций в решении проблем глобальной безопасности, эволюцию соответствующих доктринальных документов США, обсудят ситуацию на Корейском полуострове, оценят потенциал взаимодействия военных ведомств различных стран.

Здесь выступят министр обороны Китая генерал-полковник Вэй Фэнхэ, глава военного ведомства Армении Виген Саргсян, генеральный секретарь ШОС Рашид Алимов, председатель исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, министр обороны Индии Нирмала Ситхараман, глава военного ведомства Казахстана генерал-полковник Сакен Жасузаков, президент Международного комитета Красного креста Петер Маурер.

Евровопрос

Следующее пленарное заседание получило вопросительное название "Европейская безопасность: сотрудничество или конфронтация?" На нем планируется проанализировать проблемы усиления военной активности в регионе, меры контроля над обычными вооружениями, оценить роль ОБСЕ, других европейских организаций в предотвращении конфликтов и снижении напряженности.

Перед участниками этого тематического заседания с докладами выступят министры обороны Белоруссии - генерал-лейтенант Андрей Равков и Сербии - Александар Вулин, генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер, председатель комитета по обороне и безопасности парламента Словакии Антон Грнко, постоянный представитель РФ при Евросоюзе и Европейском сообществе по атомной энергии Владимир Чижов, заместитель директора британского королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) Малкольм Чалмерс.

"Мягкая сила" сотрудничества

Программой MCIS-2018 предусмотрены также дискуссии "Региональная безопасность на Ближнем Востоке и Севере Африки. Постконфликтное восстановление" и "Мягкая сила" как инструмент решения военно-политических задач".

Участникам последней предстоит ответить на вопрос, возможен ли баланс "мягкой силы" и военной мощи государств в современных условиях, может ли "мягкий" инструмент вмешательства быть использован для развития сотрудничества в современном мире, вычленить угрозы, исходящие из информационного и киберпространства.

Свои мнения по теме выскажут министр обороны Венесуэлы генерал-аншеф Владимир Падрино Лопес, директор центра энергетики, природных ресурсов и геополитики Института анализа глобальной безопасности (США) Ариэль Коэн, российский сенатор Алексей Пушков, замминистра обороны Афганистана генерал-полковник Акбаль Али Надери, первый заместитель главы военного ведомства Аргентины Орасио Альдо Чигисола.

День второй

На второй день конференции запланированы выступления главы МИД России Сергея Лаврова, главы Росгвардии Виктора Золотова, статс-секретаря - заместителя МВД РФ Игоря Зубова, после которых пройдут два пленарных заседания.

В ходе первого делегаты MCIS рассмотрят аспекты безопасности в Азии, в частности, вопросы чрезмерного роста конфликтного потенциала, усиления фактора военной силы в регионе и ситуацию на Корейском полуострове.

В нем примут участие и выступят министры обороны Монголии - Нямагийн Энхболд, Вьетнама - генерал армии Нго Суан Лить, Индонезии - Рьямизард Рьяхуду, замминистра обороны Сингапура Онг Е Кунг, посол по особым поручениям МИД России Олег Бурмистров, статс-секретарь - заместитель министра обороны Шри-Ланки Капила Вайдяратне.

Региональные особенности деятельности военных ведомств по реагированию на угрозы и вызовы безопасности государств предстоит обсудить участникам завершающего форум пленарного заседания. В его повестке - региональные аспекты предотвращения конфликтных ситуаций в Центральной Азии, Африке, Латинской Америке; сотрудничество военных ведомств по обеспечению региональной безопасности, их роль в вопросах чрезвычайного реагирования.

В качестве спикеров выступят генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров, государственный министр по вопросам обороны Гвинеи Мохамед Диане, министр-делегат при президенте Камеруна по вопросам обороны Джозеф Бети Ассомо, министры обороны Таджикистана - генерал-лейтенант Шерали Мирзо, Уругвая - Хорхе Менендес, Конго - генерал-майор Шарль Ришар Монджо, начальник генерального штаба армии Никарагуа генерал-майор Байардо Рамон Родригес Руис.

С 13.30 до 13.45 мск 5 апреля замминистра обороны РФ Фомин подведет итоги MCIS-2018.

*Террористическая организация, запрещенная в России.