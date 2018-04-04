Ряд стран претендует на роль мировых судей, заявил Патрушев
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев выступает на VII Московской конференции по международной безопасности. 4 апреля 2018.
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Ряд стран претендует на роль "прокуроров и судей" мирового масштаба в одном лице, допускают укрепление мира при помощи силы в своих интересах, заявил в среду на открытии Московской международной конференции по безопасности секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.
"Налицо претензии ряда стран на роль прокуроров и судей мирового масштаба в одном лице, допускающих укрепление мира, при помощи силы, если этого требуют узкокорыстные интересы", - сказал он.
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04.04.2018
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