В банке данных ФСБ есть информация о 40 тысяч лиц, причастных к терроризму
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Сотрудник ФСБ. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Андрей Стенин
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. В международном банке данных Федеральной службы безопасности уже размещена информация о 40 тысячах лиц, причастных к международному терроризму, заявил директор ФСБ Александр Бортников в среду на Московской конференции по безопасности.
"Перспективным направлением считаем формирование единого антитеррористического информационного пространства. В качестве действенного инструмента обмена сведениями готовы предложить заинтересованным сторонам участие в использовании и наполнении международного банка данных по противодействию терроризму", - сказал Бортников.
По его словам, сейчас к банку подключена 41 спецслужба из 34 стран Европы, Азии и Африки, а также шесть международных организаций.
"В системе содержатся сведения о 89 террористических организациях, 40 тысячах лиц, свыше 400 информационных сообщений о средствах террора, тактике деятельности боевиков, различные аналитические материалы", - добавил директор ФСБ.
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04.04.2018
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