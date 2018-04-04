Модернизационный зуд: нужна ли армии БМП-1 с башней от БТР-82?

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Российские сухопутные войска долгое время не получали современные гусеничные боевые машины пехоты. Считающаяся до сих пор одной из лучших в мире БМП-3, которая пользуется постоянным спросом на международных рынках оружия, была почему-то отвергнута прежним руководством Минобороны.

Зато приняли решение капитально ремонтировать старые, принятые на вооружение еще в 1980 году БМП-2. На них ставили новые средства связи, лазерные прожекторы, противопожарное оборудование. Ожидалось, что сойдет и так - зачем предпринимать что-то более радикальное, если скоро в войска пойдет боевая машина нового поколения на платформе "Курганец".

Однако этот оптимистичный настрой совмещался с непониманием простой вещи: создание чего-то принципиально нового с претензией на настоящую революцию не может быть совершено за короткие сроки. Тем более, необходимо учитывать современные российские реалии с нашими долгостроями в различных областях.

В конце концов, разум возобладал, и армия снова стала закупать БМП-3, причем на них стали устанавливать тепловизоры, которые позволяют видеть ночью как днем. Наконец-то мы преодолели отставание в четверть века. На экспорт машины, оснащенные такими прицелами, стали отправлять еще в начале 90-х.

В прошлом году стало известно, что мотострелки в этом году будут получать и модернизированные БМП-2 с боевым модулем "Бережок". Там также установлены тепловизоры, панорамные прицелы командира, противотанковые ракетные комплексы "Корнет". Поступление такой техники можно только приветствовать. Очень жаль, что на эту разработку обратили внимание лишь сейчас. А ей на самом деле уже много лет.

Но и это не все. В прошлом году появились сообщения, что грядут закупки БМП-3 с новейшим боевым модулем "Эпоха". На ней будет установлено новое 57-мм орудие, новая система управления огнем и новый ракетный комплекс.

И недавно стало известно, что на хранящихся на базах БМП-1, якобы, будет установлен боевой модуль от БТР-82А. То есть одновременно в войска пойдут сразу четыре(!) комплекса вооружения.

Плюс уже скоро в войска направят новейшие БМП на платформах "Армата" и "Курганец". Возникает вопрос: зачем нам такой "бронезоопарк", так ли нужны "реанимированные" БМП-1 с модулем от БТР-82А? Устанавливают их на колесные бронетраспортеры, ну и замечательно. Может, лучше возьмем пример с Алжира, который установил "Бережок" на значительную часть своих БМП-1 и хочет продолжить модернизацию оставшихся машин.

Лев Романов