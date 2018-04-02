Россия предлагает Индии 21 истребитель МиГ-29 для срочного пополнения истребительного парка этой страны



Истребители МиГ-29 ВВС Индии.

Источник: ВВС Индии Истребители МиГ-29 ВВС Индии.Источник: ВВС Индии

ЦАМТО, 2 апреля. В преддверии визита министра обороны Индии Нирмалы Ситхараман в Москву российские власти предложили Военно-воздушным силам Индии 21 истребитель МиГ-29 на фоне острой необходимости пополнения истребительного парка этой страны.

Как сообщил канал Times Now News, данное предложение было сделано недавно. На данный момент в Нью-Дели находится делегация из Москвы, которая детально обсудила этот вопрос. Не исключено, что данное предложение официально может быть принято в рамках визита индийского министра обороны в Россию.Как сообщает издание со ссылкой на высших государственных чиновников Индии, российское предложение заслуживает серьезного внимания по трем основным причинам.

Во-первых, истребители МиГ-29 уже давно эксплуатируются ВВС Индии и принятие на вооружение новой партии этих машин не вызовет затруднений. Три эскадрильи данного типа самолетов будут эксплуатироваться еще в течение десятилетия.

Во-вторых, при общей потребности в 40 эскадрильях в настоящее время ВВС Индии эксплуатируют 32 эскадрильи, а в случае затягивания процесса закупок (что уже налицо) к 2027 году количество боеготовых эскадрилий сократится до 29, и это несмотря на недавнее приобретение 36 истребителей "Рафаль" и шести эскадрилий легких самолетов LCA "Теджас", которые поступят на вооружение к 2032 году.

В-третьих, хотя МиГ-29 и является самолетом разработки 1980-х гг., он по-прежнему остается современным истребителем, а затраты на его приобретение не будут столь высокими в сравнении с закупкой самолетов западных образцов.

В настоящее время истребительная авиация ВВС Индии включает 6 эскадрилий "Ягуар", 3 эскадрильи МиГ-29, 3 эскадрильи "Мираж-2000", 12 эскадрилий Су-30МКИ, 2 эскадрильи МиГ-27 и 11 эскадрилий различных типов МиГ-21, в том числе модернизированных. К 2022 году на вооружении останется только одна эскадрилья МиГ-21.

Издание напоминает, что ВВС Пакистана имеют около 20 эскадрилий, а ВВС НОАК около 80 эскадрилий, укомплектованных преимущественно современными самолетами.

Как ожидается, визит министра обороны Нирмалы Ситхараман в Москву начнется сегодня. В ходе визита планируется рассмотреть новое долгосрочное рамочное соглашение, которое будет регулировать отношения в сфере военно-технического сотрудничества между двумя странами. Индия также предложит России десятилетний контракт на поставку запасных частей для различных типов ВиВТ, ремонт и модернизацию систем вооружения с упором на максимальное задействование индийского ОПК. Индия надеется производить силами собственной оборонной промышленности запасные части для истребителей марки "Сухой", вертолетов семейства "Миля" и "Камов", танков Т-90, артиллерии, подводных лодок и фрегатов. В случае подписания соглашения, оно будет приносить России прибыль в размере около 5 млрд. рупий (76,78 млн. долл.) ежегодно.

Также ожидается, что будет обсуждена покупка четырех фрегатов проекта 11356, вопрос об увеличении доли местных комплектующих для сборки вертолетов Ка-226Т, а также ценовые вопросы сделки по закупке зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф".