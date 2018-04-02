В нутре военного кита: как прыгают с парашютом десантники



Десантники перед погрузкой в военно-транспортный самолет.

Источник: © Александр Рюмин/ТАСС Десантники перед погрузкой в военно-транспортный самолет.Источник: © Александр Рюмин/ТАСС

Корреспондент ТАСС побывала на борту Ил-76 в ходе массовых учений воздушно-десантных войск в Рязанской области

Десантники идут по бескрайнему снежному полю бело-зеленой пунктирной линией, где вес каждой нагруженной оружием и парашютами точки превышает 100 кг. Путь к гудящему Ил-76, несмотря на проваливающийся снежный наст при малейшем шаге в сторону, военнослужащие 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии проделывают быстро и чеканно. С турбин военной машины бортовые механики снимают ярко-красные заглушки. В хвосте самолета, как в самых супергеройских фильмах, открывается грузовой люк, и по нему разведчики загружаются в нутро машины.

Внутри самолета

Именно в нутро. Салон военного самолета без привычной обшивки, увитый проводами, увешанный схемами, ярко-синими кислородными баллонами, многочисленными тросами заставляет почувствовать себя пророком Ионой, проглоченным огромной рыбой. В четыре ряда, идущих вдоль салона, десантники рассаживаются на откидные сиденья. Гул самолета перебивают слова повторного инструктажа офицера ВДВ.

Учения воздушно-десантных войск в Рязанской области. Перед вылетом снаряжение бойцов проверяют. Источник: © Александр Рюмин/ТАСС

Заместитель командира десантников Нвер Акопян напоминает, как должен быть закреплен парашют, система стабилизации. Нужно стараться не упасть на правый бок, чтобы не повредить страхующий прибор, отсчитывающий время для автоматического раскрытия парашюта в воздухе, помнить необходимо и о "моменте отделения от самолета". "Левой ногой — те, кто слева, правой — те, кто справа", — командовал замкомандира десантникам перед посадкой в самолет. Они в это время перебегали мелкими шажками по двое, как в детской игре в ручеек, и отпрыгивали в разные стороны.

"Маршрут самолетов военно-транспортной авиации отличается от гражданской и не идет по прямой. Время в пути составит часа полтора, мы сделаем огромный крюк или пройдем по измененному маршруту. Лететь будем долго — можно отдохнуть", — говорит в самолете заместитель командира полка подполковник Дмитрий Соловьев, последним закрывая глаза. Вокруг уже тишина.

Красивая и жуткая работа

"Приготовиться!" Десантники резко вскидывают головы, открывают глаза, вспоминают, выходя из дремы, что они в самолете. Выпускающий, который покинет самолет крайним, пристегивает к туго натянутому металлическому тросу за карабин камеры стабилизации каждого парашютиста, карабин камеры своего парашюта — за фал, прикрепленный к отдельному тросу у двери.

"У меня за спиной больше 210 прыжков, не помню точно, сколько. Неправду говорят те, кто высказывается, что привыкаешь после нескольких прыжков: внутреннее напряжение есть всегда. Главное — собранность. Необходимо быть внимательным, сконцентрированным, чтобы при отделении от самолета все сделать точно", — рассказывал за несколько часов до начала полета подполковник Соловьев.

Учения воздушно-десантных войск в Рязанской области. Разведчики десантируются на скорости 340 км/ч. Источник: © Александр Рюмин/ТАСС

"Этот прыжок для меня, наверное, 220-й уже. Первый прыжок для десантника — это непередаваемое чувство, присутствует небольшая эйфория… А второй и последующие — это уже осознанная тяжелая и кропотливая работа", — говорит замкомандира Акопян.

За несколько минут до прыжка становится очевидно, что это не просто красивые слова. Пристегнув карабины к тросу, идущему вдоль всего самолета, десантники снова садятся на свои места. Предельно собранные, сжатые, словно пружины. Серьезный взгляд перед собой, руки в теплых перчатках спокойно лежат на коленях — ни одного нервического жеста, ни одной лишней эмоции.

На скорости 340 км/ч открывается задняя рампа самолета — порыв ледяного воздуха. 2,5 минуты до прыжка. На высоте 800 метров над землей открываются боковые двери самолета — видно землю, деревья на ней кажутся травинками. 1,5 минуты до прыжка. По команде один за одним мелкими шажками к двери — каждую секунду за прямоугольным проемом скрываются десантники.

И те движения, что на земле казались странным танцем, сейчас — завораживающе красивая и немного жуткая работа. 14 секунд — последним борт покидает выпускающий. Его камера, пристегнутая к фалу, остается болтаться на ветру в пустом салоне самолета. Опасливый взгляд вниз — на белом листе земли синевато-серые круги теней раскрытых парашютов. Все хорошо, летят.

Возвращение на аэродром

Распахнутые двери закрываются после нажатия бортовым техником по авиационно-десантному оборудованию (АДО) одной из множества кнопок на небольшой приборной панели. Тишина.

Учения воздушно-десантных войск в Рязанской области. Источник: © Александр Рюмин/ТАСС

Бортовой механик собирает на один карабин все камеры парашютов, снимает, как огромную кисть перезрелого винограда, и уносит на свое место.

Обратно на аэродром возвращаемся менее чем за 20 минут — летим напрямую. Один из пилотов спускается из своей кабины, смотрит на искрящийся на солнце снег и серый асфальт через распахнутую дверь и прощается с нами. "Всего доброго! А нам еще два рейса предстоит сегодня — еще две группы десантируются", — говорит он.

Галина Полоскова