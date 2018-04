Этого не ждал никто: как Россия в 2020 году начала войну против Китая

Российские военные учения под Калининградом.

Источник: © AP Photo, Russian Defense Ministry Press Service Российские военные учения под Калининградом.Источник: © AP Photo, Russian Defense Ministry Press Service

30 августа 2020 года

От: посла США, Токио

Для: государственного секретаря Помпео

Господин госсекретарь!

Пишу вам по факту случившегося, чтобы представить обзор событий за последние несколько месяцев о ходе войны, которой еще два года назад никто из нас не ожидал.

История вопроса. Как вы помните, после ухода вашего предшественника господина Тиллерсона у нас была небольшая неразбериха, и вы попросили всех нас дать свою оценку ситуации в Корее, особенно в связи с тем, что назначение господина Болтона совпало с вашим назначением и с инициативой президента о встрече с господином Кимом.

Как мы все знаем, в мае того года Ким встретился с президентом-председателем Си, и тогда ходили очень разные слухи о том, что они обсуждали. Это стало ясно лишь после того, как президент провел историческую встречу в Сеуле с Кимом и президентом Южной Кореи Муном. Вскоре после этого в августе был подписан Пхеньянский протокол, согласно которому три руководителя объявили о демилитаризации полуострова, о выводе всех американских войск и об учреждении миссии инспекторов ООН для проведения проверок с целью реализации программы Кима по ликвидации северокорейского ядерного оружия.

Естественно, это ошеломило всех, как и вручение на следующий год Нобелевской премии Киму, Трампу и Муну. Но как вы знаете, когда происходили все эти важные события, Китай не сидел сложа руки. Сейчас нам стало известно из разных источников, в том числе, от ваших бывших коллег по управлению, что Китай издавна был недоволен Кимом. Но мы не знали о том, что Ким отказался от выполнения совершенно секретного соглашения с другим своим куратором, российским руководителем Путиным.

Перед поездкой в Пекин Ким провел тайную встречу, причем втайне даже от своего собственного правительства, с российскими агентами и заверил их, что он никоим образом не раскроет факты продолжающегося российского содействия своим порочным программам, включая программу ядерного оружия, которую Россия тайно финансировала и поддерживала.

Теперь становится ясно, что Ким в высшей степени лицемерил. Без такого вывода невозможно понять и объяснить произошедшее. Он развернулся на 180 градусов и заключил секретную сделку с Китаем.

Таким образом, когда он в ноябре 2019 года объявил на Си-Эн-Эн о своем уходе с поста лидера и попросил Китай войти в его страну, дабы защитить ее от русских, это потрясло всех. Русские? Все мы качали головами, не зная, как такое могло случиться. О них мы даже не думали.

Когда Национальное управление воздушно-космической разведки летом 2019 года уведомило нас о наращивании российской военной группировки в Дальневосточном военном округе, мы стали озадаченно думать о том, что же происходит. Может, Россия хочет помочь Северу осуществить нападение на Юг, как это было в 1950 году? Но на сей раз намеревается сделать это зимой? Конечно, благодаря глобальному потеплению сделать это сейчас проще, но погода в это время все равно отвратительная.

Как же мы все, да и вы тоже были шокированы, когда Ким на специальном поезде бежал в Харбин, а НОАК ввела крупные военные силы на Север. Мы полностью упустили из виду это наращивание китайской группировки, которым они занимались все это время. Как нам теперь кажется, делать это они начали еще в середине 2015 года, медленно увеличивая численность войск на границе и внедряя агентов НОАК в города и на заводы Маньчжурии. Высадка трех китайских дивизий морской пехоты (о чем мы тоже абсолютно ничего не знали) южнее реки Имджинган на северокорейской территории было в равно степени шокирующим событием.

Но самой большой неожиданностью для всех стало российское вторжение через границу с Северной Кореей, а также применение российского подводного флота в пиратской войне против китайского судоходства. Кто знал, что ВМС Китая окажутся столь неэффективны в борьбе с подводным флотом России? Кроме того, русские своими кибератаками парализовали китайские системы управления, связи, разведки и наблюдения, устроив своеобразный "кибернетический Перл-Харбор". Это было как раз то, что сильно тревожило всех нас. Так закончились неуклюжие китайские попытки использовать свои войска на северо-востоке для отражения российского вторжения. Волею случая мы эвакуировали большую часть американских войск с полуострова еще до начала военных действий, а когда намерения русских стали очевидны, мы сумели быстро организовать эвакуацию гражданских американцев, хотя, по нашей оценке, на территории южной Кореи остается еще не менее 30 тысяч американских граждан. С нашей точки зрения, а также с точки зрения наших японских союзников, которые помогают нам внимательно наблюдать за развитием событий, российско-китайская война продлится еще довольно долго. Американскому торговому флоту по-прежнему очень опасно плавать в объявленных русскими запретных зонах в Японском море, в Цусимском проливе и в Желтом море. На самом деле, русские, по всей видимости, намерены расширить масштабы военных действий, осуществляя ограниченные вторжения в Маньчжурию и Монголию, как они делали это перед Второй мировой войной, о чем мне рассказывали историки из числа нашего персонала. Глава резидентуры нашего управления сообщил мне, что русские, скорее всего, перебрасывают свои проверенные в боях войска из Прибалтики и с Украины на дальневосточный театр. Видимо, именно этим объясняется факт заключения соглашения о перемирии между украинским правительством и путинскими представителями в Харькове.

Но это далеко не традиционный конфликт, и он является величайшей угрозой миру во всем мире. Похоже, что сейчас южные корейцы ввели свои войска в состав китайской "коалиции", которая ведет борьбу против российской "агрессии". Естественно, Южная Корея помогает коалиции с тыловым обеспечением и разведкой.

Рекомендации. Вы просили оценить наших японских союзников с точки зрения их намерений и взглядов. Японская разведка проинформировала нашего военного атташе, что Токио намерен сохранять осторожный нейтралитет. Я уверен, что министру Гейтсу докладывают то же самое по его каналам. Я рекомендую поступить аналогичным образом, сохраняя нейтралитет и предлагая всем сторонам посредничество. Тем временем, нам следует продолжать свои усилия в Организации Объединенных Наций. Я думаю, это оптимальный курс действий.

Джон Куэн занимается историческими исследованиями в Командно-штабном колледже сухопутных войск США. В 2004 году он ушел в отставку из ВМС США в звании капитана 2-го ранга, прослужив 23 года в морской авиации и летая на самолетах наземного и авианосного базирования. В колледже он преподает с 2000 года, ведя целый ряд предметов, в том числе, военную историю. Куэн написал несколько книг, в том числе, "Силы инноваций и военная история Японии от эпохи самураев до 21-го века" (Agents of Innovation and A Military History of Japan: From the Age of the Samurai to the 21st Century).

Джон Куэн (John T. Kuehn)