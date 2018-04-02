Россия намерена выстроить целый город для разработки смертельного оружия



Посетительница на выставке современной техники и вооружения Балтийского флота в Калининграде, которая проходит в рамках празднования Дня ракетных войск и артиллерии.

Источник: © РИА Новости, Игорь Зарембо Посетительница на выставке современной техники и вооружения Балтийского флота в Калининграде, которая проходит в рамках празднования Дня ракетных войск и артиллерии.Источник: © РИА Новости, Игорь Зарембо

Во время холодной войны Советский Союз мобилизовал свои огромные научные и промышленные ресурсы, чтобы добиться технологических и промышленных прорывов на благо вооруженных сил страны. Сцепившись в мировом противостоянии с гигантским военно-промышленным комплексом Вашингтона, Москва нуждалась в работе своих лучших и умнейших граждан в целом ряде технологических и теоретических областей, чтобы догнать - или перегнать - своего соперника.

Многие научные и технологические исследования и разработки проводились в советских университетах и научных институтах - но значительная часть работы осуществлялась в секретных научных городках, разбросанных по всей стране.

Эти города - некоторые из которых населяли десятки тысяч обитателей - обычно выстраивались вокруг конкретных исследовательских лабораторий или институтов, занимавшихся ядерными, биологическими или химическими исследованиями, ракетными и баллистическими технологиями, разработкой и испытаниями различного оружия, и множеством других направлений на службе "государства и народа".

Проводившаяся в этих местах работа была засекречена, а те, кто там жил и работал, находились под замком - за ними постоянно наблюдали, а их перемещения контролировались советскими службами безопасности. Многие из этих самодостаточных городов нельзя было найти на карте.

В течение десятилетий, осуществляемая в таких тайных городах работа способствовала развитию и совершенствованию советских вооруженных сил, и многие из современных военных достижений России - к примеру, ее ядерное оружие и ракетные технологии - основаны на работе, проведенной в этих засекреченных местах на протяжении прошлых десятилетий.

В наши дни, спустя четверть века, Россия снова берет эти принципы на вооружение. Она объявила о строительстве "технополиса", технологического города, который будет возведен близ Анапы рядом с Черным морем. Министр обороны России Сергей Шойгу впервые объявил об этой инициативе под названием "Эра" во время одной из телеконференций, которые он регулярно проводит с вооруженными силами страны.

Изложенный Шойгу план подразумевает, что "молодые ученые и выпускники военно-научных организаций, а также представители научно-исследовательских и военно-промышленных институтов будут работать в ‘'технополисе'' в интересах вооруженных сил" - цитирует слова министра RedStar.ru, официальный новостной портал российской армии.

Согласно директору технополиса Федору Дедусу, работающие в городе специалисты сосредоточатся на следующих направлениях: информационные и коммуникационные системы, искусственны интеллект, кибернетические комплексы, суперкомпьютеры, искусственное зрение и распознавание паттернов, информационная безопасность, нанотехнологии и наноматериалы, энергетические технологии и системы искусственного жизнеобеспечения, а также биоинженерия, биосинтетические и биосенсорные технологии.

К 2020 российское министерство обороны намерено развернуть в городе более 2000 ученых и инженеров.

Согласно первому заместителю министра обороны Руслану Цаликову, к концу лета должна быть завершена первая партия лабораторий "Эры", а также места проживания персонала. "Нам нужно обеспечить реализацию плана министерства обороны о привлечении к работе в городе частных технологических компаний", - сказал Цаликов. Официальное открытие "Эры" назначено на 1 сентября 2018, и несколько компаний намерено начать работать там к концу этого года.

В технополисе молодым специалистам и их семьям будут предоставлены все общественные удобства, включая доступ к магазинам, школам, детским садам и общественному транспорту - то же самое делалось и советских "секретных городках" десятилетиями раньше.

Успех "Эры", однако, в значительной мере зависит от того, сделали ли российские власти вывод из своей прошлой попытки выстроить технополис иного рода в "Сколково", близ Москвы - на тот момент Россия стремилась создать собственную Силиконовую долину для обеспечения технологических инноваций и прорывов. "Сколково" было запущено с большой помпой и государственной поддержкой в 2010, однако с тех пор шум вокруг него поутих, поскольку центр не смог обеспечить достижений, поначалу обещанных Москвой - к примеру, инноваций в области нанотехнологий.

От других попыток сосредоточить множество научных и технологических экспертов в одном месте "Эру" отличает надзор министерства обороны, и российские военные чиновники стремятся обеспечить эффективный процесс достижения прорывов, организовав его подобно работе стартапов. Недавно министерство обороны создало отдельную структуру, контролирующую развитие конкретных технологий - к примеру, самоуправляемых систем, и при этом признающую важность взаимодействия между гражданским и военным научными сообществами.

Достигнет ли "Эра" успеха, на который рассчитывают ее создатели? Время покажет. Однако уже очевидно, что российские военные чины всерьез относятся к технологическому развитию, которое позволит российским войскам взять на вооружение новейшие научные достижения. Сотни научных и технологических департаментов в российских военных университетах и институтах занимаются высокотехнологическими исследованиями в таких областях, как искусственный интеллект.

Настоящим испытанием для "Эры" станет то, сумеет ли она поспособствовать уже идущей научно-исследовательской работе, при этом оказав достаточную поддержку молодым ученым и инженерам для реализации их идей. Если это произойдет, "Эра" станет образцом для схожих проектов по всей стране. Если нет, новый российский технологический город пополнит число провалившихся инициатив Кремля в его топорных попытках обеспечить технологическое развитие.

Сэмюэл Бендетт (Samuel Bendett)

The National Interest, США