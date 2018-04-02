Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Китайский "безымянный" Type 001A готовится к ходовым испытаниям

03.04.2018 Военное обозрение 220 0
0
Понравилась новость?
 0

Первый китайский авианосец отечественной постройки готовится к ходовым испытаниям. На верфи Dalian Shipbuilding Industry Company (DSIC) завершаются подготовительные работы к первому выходу корабля в море, передает "Warspot" со ссылкой на портал navyrecognition.com

navyrecognition.com

Авианосец пока не получил официального названия и известен как Type 001A. По неофициальной информации, выход в море может быть назначен на 23 апреля — официальный день ВМС НОАК.

В интервью телеканалу CCTV руководитель DSIC Лю Чжэн рассказал, что все системы корабля полностью готовы к работе и проходят стадию отладки. Кроме того, на Type 001A уже работает основная силовая установка. Учитывая то, что испытания авианосца занимают 6–12 месяцев, уже до конца текущего года ВМС НОАК могут принять корабль на вооружение.

Спуск китайского авианосца на воду состоялся 26 апреля прошлого года. Корабль был заложен в ноябре 2013 года, однако Минобороны Китая официально подтвердило факт строительства нового авианосца только в январе 2016 года.

Несмотря на то, что в Китае новый авианосец называют полностью национальной разработкой, по своим размерам и форме он соответствует советским авианесущим крейсерам. Известно, что в 90-е годы китайцы выкупили у Невского проектно-конструкторского бюро комплект проектной документации авианесущих крейсеров модернизированного проекта 1143.6 "Кречет".
02.04.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Продукция
Система наблюдения "Ратник"
Проекты
1143 Кречет
Авианосец

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 03.04 07:47
  • 16
Вместо ПАК ДА будет запущена в производство новая версия дальнего бомбардировщика Ту-22М
  • 03.04 07:35
  • 23
В России создадут роботизированную РСЗО с возможностью поражать вертолеты и беспилотники
  • 03.04 07:19
  • 3
SpaceX создала самый тяговооруженный в мире двигатель
  • 03.04 05:56
  • 2
Фото: вьетнамцы напомнили о величайшем позоре армии США
  • 03.04 05:50
  • 2
Этого не ждал никто: как Россия в 2020 году начала войну против Китая
  • 03.04 04:39
  • 16
Минобороны планирует оснастить все ракетоносцы Ту-160 двигателями НК-32
  • 03.04 04:18
  • 1
"Длинная рука" России станет еще длиннее
  • 03.04 03:52
  • 2
Ту-22М получит новую версию
  • 03.04 01:11
  • 1
Создатель "Ясеней" успешно испытал образец воздухонезависимой установки для малых подлодок
  • 03.04 00:08
  • 3
Индия рассматривает вопрос о приобретении в России истребителей МиГ-29
  • 02.04 23:49
  • 49
Смертельно опасный "Новичок"
  • 02.04 23:37
  • 1
"Адмирал Кузнецов" получит новейший комплекс управления полетами авиации
  • 02.04 23:33
  • 197
Клинцевич анонсировал строительство шести российских авианосцев
  • 02.04 22:32
  • 1
Минобороны опубликовало видео запуска ракеты-носителя "Союз"
  • 02.04 22:03
  • 6
Почему нам Запад не нужен, а Китай – опасен
другие обсуждаемые темы