Китайский "безымянный" Type 001A готовится к ходовым испытаниям

Первый китайский авианосец отечественной постройки готовится к ходовым испытаниям. На верфи Dalian Shipbuilding Industry Company (DSIC) завершаются подготовительные работы к первому выходу корабля в море, передает "Warspot" со ссылкой на портал navyrecognition.com

navyrecognition.com

Авианосец пока не получил официального названия и известен как Type 001A. По неофициальной информации, выход в море может быть назначен на 23 апреля — официальный день ВМС НОАК.

В интервью телеканалу CCTV руководитель DSIC Лю Чжэн рассказал, что все системы корабля полностью готовы к работе и проходят стадию отладки. Кроме того, на Type 001A уже работает основная силовая установка. Учитывая то, что испытания авианосца занимают 6–12 месяцев, уже до конца текущего года ВМС НОАК могут принять корабль на вооружение.

Спуск китайского авианосца на воду состоялся 26 апреля прошлого года. Корабль был заложен в ноябре 2013 года, однако Минобороны Китая официально подтвердило факт строительства нового авианосца только в январе 2016 года.

Несмотря на то, что в Китае новый авианосец называют полностью национальной разработкой, по своим размерам и форме он соответствует советским авианесущим крейсерам. Известно, что в 90-е годы китайцы выкупили у Невского проектно-конструкторского бюро комплект проектной документации авианесущих крейсеров модернизированного проекта 1143.6 "Кречет".