Шойгу: Минобороны наметило меры по повышению безопасности полетов военной авиации
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник: © Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
По словам главы ведомства, эта тема крайне актуальная, поскольку от положения дел в данной области зависит гарантированное выполнение авиационными формированиями задач по предназначению
МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Минобороны России наметило шаги для повышения безопасности полетов авиации, сообщил в понедельник на селекторном совещании глава ведомства генерал армии Сергей Шойгу.
"Далее рассмотрим вопрос обеспечения безопасности полетов авиации Вооруженных сил. В ходе работы наметим дальнейшие шаги для повышения безопасности", - сказал Шойгу на совещании с руководством Минобороны.
По его словам, эта тема крайне актуальная, поскольку от положения дел в данной области зависит гарантированное выполнение авиационными формированиями задач по предназначению.
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02.04.2018
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