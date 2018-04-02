Белоруссия до конца года получит из России батарею "ТОР-М2"



Зенитно-ракетный комплекс ТОР-М2. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Андрей Александров Зенитно-ракетный комплекс ТОР-М2. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Андрей Александров

МИНСК, 2 апр - РИА Новости. Белоруссия до конца года получит из РФ пятую батарею ЗРК "ТОР-М2" и четыре учебно-боевых самолета Як-130, сообщил в понедельник министр обороны Белоруссии Андрей Равков.

Ранее Равков сообщал, что доля современных образцов вооружения в армии Белоруссии вырастет до 50% в результате реализации планов по перевооружению на 2018 год. В частности, министр отмечал, что наиболее значимыми должны стать поставки учебно-боевых самолетов Як-130, батареи ЗРК "ТОР-М2", радиолокационных станций "Противник-Г", "Восток-Д", маловысотных радиолокационных комплексов "Роса-РБ".

"По закупкам… мы заключили контракты (с Россией - ред.)… на закупку пятой батареи "ТОР-М2", это зенитно-ракетный комплекс, и на закупку четырех Як-130. Мы авансовые проплаты уже произвели и ожидаем, что до конца года поставка этих вооружений уже будет завершена", - сказал Равков журналистам.

Что касается поставок в Белоруссию истребителей Су-30СМ, их республика начнет в "лучшем случае" закупать с 2019-2020 года.