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Белоруссия до конца года получит из России батарею "ТОР-М2"

03.04.2018 РИА Новости 222 0
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Зенитно-ракетный комплекс ТОР-М2. Архивное фото
Зенитно-ракетный комплекс ТОР-М2. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Андрей Александров

МИНСК, 2 апр - РИА Новости. Белоруссия до конца года получит из РФ пятую батарею ЗРК "ТОР-М2" и четыре учебно-боевых самолета Як-130, сообщил в понедельник министр обороны Белоруссии Андрей Равков.

Ранее Равков сообщал, что доля современных образцов вооружения в армии Белоруссии вырастет до 50% в результате реализации планов по перевооружению на 2018 год. В частности, министр отмечал, что наиболее значимыми должны стать поставки учебно-боевых самолетов Як-130, батареи ЗРК "ТОР-М2", радиолокационных станций "Противник-Г", "Восток-Д", маловысотных радиолокационных комплексов "Роса-РБ".

"По закупкам… мы заключили контракты (с Россией - ред.)… на закупку пятой батареи "ТОР-М2", это зенитно-ракетный комплекс, и на закупку четырех Як-130. Мы авансовые проплаты уже произвели и ожидаем, что до конца года поставка этих вооружений уже будет завершена", - сказал Равков журналистам.

Что касается поставок в Белоруссию истребителей Су-30СМ, их республика начнет в "лучшем случае" закупать с 2019-2020 года.
02.04.2018
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Белоруссия
Россия
Продукция
Tор-М2
Противник-ГЕ
Роса-РБ
Су-30
Як-130
Проекты
Тор ЗРК

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