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Рособоронэкспорт представит свои предложения в области авиации и космоса на выставке FIDAE 2018 в Чили

03.04.2018 ЦАМТО 175 0
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Стенд Рособоронэкспорта на Международной выставке авиационных и оборонных систем LAAD 2017
Источник: © Илья Кедров

ЦАМТО, 2 апреля. АО "Рособоронэкспорт" организует российскую экспозицию на Международной выставке военной и авиационно-космической техники FIDAE 2018.

Выставка пройдет в период с 3 по 8 апреля на территории международного аэропорта имени Артуро Мерино Бенитеса, расположенного рядом с Сантьяго (Чили).

Официальную российскую делегацию на выставке возглавляет заместитель директора ФСВТС России Анатолий Пунчук, главой объединенной делегации Госкорпорации Ростех и Рособоронэкспорта назначен заместитель начальника Департамента оборонных технологий и космоса спецэкспортера Станислав Андруковский.

"Рособоронэкспорт рассматривает латиноамериканский регион как один из важных и перспективных для развития военно-технического сотрудничества. Сегодня мы взаимодействуем по различным проектам для всех видов вооруженных сил, в том числе ведем активное сотрудничество в области модернизации и переоснащения военно-воздушных сил стран региона. Предлагаемые заказчикам российские образцы авиационной техники обладают конкурентоспособными боевыми, функциональными и эксплуатационными свойствами и характеристиками и полностью адаптированы к эксплуатации в климатических условиях стран Латинской Америки", – сообщил С.Андруковский.

Стенд Рособоронэкспорта располагается в павильоне D (стенд D 57). На нем демонстрируется более 200 образцов вооружения и военной техники российского производства.

Наиболее перспективными для рынка Латинской Америки из представляемых образцов считаются многоцелевые истребители Су-30 различных модификаций, многофункциональные истребители МиГ-29М/М2, учебно-тренировочные (учебно-боевые) самолеты Як-130, боевые вертолеты Ми-28НЭ, боевые разведывательно-ударные вертолеты Ка-52, многоцелевые вертолеты типа Ми-17, а также легкие многоцелевые вертолеты "Ансат" и Ка-226Т.

Как отметили в пресс-службе российского спецэкспортера, высокая востребованность современных российских боевых самолетов обусловлена их высокими летно-техническими и тактико-техническими характеристиками, а также боевыми возможностями по решению возлагаемых задач.

Популярность вертолетов типа Ми-17 во многом определяется их многофункциональностью, высокой транспортной производительностью, превосходящей конкурентов и повышенной живучестью. Многие страны Латинской Америки уже оценили эффективность применения этих вертолетов в труднодоступных горных районах с перепадами высот и температур воздуха, а также в условиях пылевых образований без снижения ресурсов основных агрегатов.

"В ходе выставки планируется насыщенная деловая программа с представителями ряда стран региона по перспективным направлениям сотрудничества в сфере космической техники и объектов космической инфраструктуры", – добавил С.Андруковский.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Рособоронэкспорт".
02.04.2018
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Страны
Россия
США
Чили
Продукция
Ансат
КА-226
КА-226Т
Ка-52
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Ми-28Н
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Су-30
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