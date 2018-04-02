Шойгу обсудит меры, принимаемые для безопасности полетов авиации ВС



Штурмовик Су-25 во время летно-тактических учений в Краснодарском крае. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Виталий Тимкив Штурмовик Су-25 во время летно-тактических учений в Краснодарском крае. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Виталий Тимкив

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Минобороны России наметило шаги для повышения безопасности полётов авиации, заявил глава ведомства генерал армии Сергей Шойгу.

"Рассмотрим вопрос обеспечения безопасности полётов авиации Вооружённых сил. В ходе работы наметим дальнейшие шаги для повышения безопасности", - сказал Шойгу на совещании с руководством Минобороны.

Детали пока не уточняются.

По словам Шойгу, эта тема крайне актуальная, поскольку от положения дел в данной области зависит гарантированное выполнение авиационными формированиями задач по предназначению.