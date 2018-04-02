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Владимир Королев: ВМФ России рассчитывает получить порядка 50 кораблей до 2020 года

03.04.2018 ЦАМТО 136 0
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Адмирал Владимир Королев
Адмирал Владимир Королев.
Источник: chervonec-001.livejournal.com

ЦАМТО, 2 апреля. Военно-морской флот Росси рассчитывает в 2018-2020 годах получить порядка 50 кораблей и судов.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил главком ВМФ адмирал Владимир Королев на церемонии установки последней доски наружной обшивки на корпус корабля "Полтава", который является точной копией первого 54-пушечного парусного линейного корабля Балтийского флота 1712 года.

"Мы однозначно получим и введем в боевой состав за этот период и атомные подводные ракетные крейсера с баллистическими ракетами, и многоцелевые атомные подводные лодки, без всякого сомнения новые фрегаты, дизельные подводные лодки, малые ракетные корабли, суда обеспечения. Еще раз повторю, это главная задача, которую ставит перед собой главное командование Военно-морского флота. Будем говорить так, это порядка 50 кораблей и судов в этот период", – сказал он.

"Программа кораблестроения 2018-2020 годов будет полностью выполнена, это даже не подвергается никакому сомнению. Мы по этому поводу работаем практически каждый день совместно с Министерством промышленности и торговли, ведущими предприятиями", – цитирует "РИА Новости" В.Королева.
02.04.2018
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Россия
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Минпромторг РФ
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2020-й год
БФ

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