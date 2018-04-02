Военные инженеры ЮВО в Волгоградской области в рамках учения очистили воду из реки с применением СКО-10 "Гигиена"
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Станция очистки воды СКО-10 «Гигиена».
Источник: МО РФ
ЦАМТО, 2 апреля. Военные инженеры соединения ЮВО на полигоне Прудбой в Волгоградской области в рамках тактико-специального учения по оборудованию средств полевого водообеспечения выполнили нормативы по развертыванию комплексной станции очистки воды СКО-10 "Гигиена".
При обучении обустройству пунктов полевого водообеспечения воды особое внимание уделялось выбору правильной схемы расположения элементов рабочей площадки и обеспечению защиты от воздействия оружия массового поражения.
В ходе учения военнослужащие отработали задачи по разведке источников воды, оборудованию пунктов ее сбора и очистки. Всего было собрано и дезинфицировано более 50 тонн воды.
СКО-10, в отличие от станций предыдущего поколения, очищает воду не только от естественных загрязнений, но и от отравляющих и радиоактивных веществ, бактериальных средств и сильнодействующих ядов.
Вся добытая и очищенная вода пошла на нужды мотострелковых подразделений, привлеченных на полевой выход.
В мероприятии приняли участие более 200 военнослужащих инженерного подразделения, было задействовано около 30 ед. специальной техники, сообщает пресс-служба Южного военного округа.
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02.04.2018
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