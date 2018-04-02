В КВЦ "Патриот" прошло заседание Научно-координационного совета по развитию технических средств обучения ВС России



Парк "Патриот".

Источник: МО РФ Парк "Патриот".Источник: МО РФ

ЦАМТО, 2 апреля. В КВЦ "Патриот" 30 марта прошло заседание Научно-координационного совета по развитию технических средств обучения Вооруженных Сил России.

Оно было организовано Главным управлением боевой подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации.

Открывая заседание, начальник Главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил России Иван Бувальцев представил собравшимся назначенного генеральным директором Научно-производственного объединения "РусБИТех" (разработка технических средств обучения) Виктора Пустового. "Искренне рад, что назначен человек, который является настоящим профессионалом и находится в теме тех вопросов, которые мы обсуждаем", – добавил И.Бувальцев.

Далее он довел программу работы Научно-координационного совета и определил порядок работы ее секций.

"С каждым готом возрастает количество и интенсивность мероприятий по подготовке Вооруженных Сил Российской Федерации. В связи с этим сегодня на первое место выдвигается задача интенсификации боевой учебы, которая заключается в совершенствовании учебных тренировочных средств. И в этом нам должен помочь военно-промышленный комплекс страны", – отметил во вступительном слове начальник Главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил России генерал-лейтенант И.Бувальцев, обозначив одно из направлений работы Научно-координационного совета.

"Сегодня в войска поступают новейшие образцы вооружения, что предъявляет высокие требования к уровню подготовки войск и обученности личного состава. Для этого требуется создание необходимых технических средств обучения, обеспечивающих как одиночную подготовку военнослужащих в учебных заведениях, так и подготовку подразделений всех уровней до батальона включительно", – сказал председатель научно-координационного совета по развитию технических средств обучения Вооруженных Сил Дмитрий Горбатенко.

В рамках мероприятия с докладами выступили руководители секций развития технических средств обучения номенклатуры Сухопутных войск, ВКС и ВМФ, а затем – представители предприятий промышленности, участвующих в разработке и производстве ТСО для Вооруженных Сил.

Завершилась заседание Научно-координационного совета поездкой на полигон в Алабино для демонстрации лазерных имитаторов стрельбы и поражения, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.