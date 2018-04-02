Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

SpaceX доставит на МКС приборы для изучения бурь на Земле и патогенов на борту станции

03.04.2018 ТАСС 170 0
0
Понравилась новость?
 0
Взлет Falcon 9
Взлет ракеты-носителя Falcon 9 американской компании SpaceX.
Источник: © AP Photo/Terry Renna

Взлет ракеты-носителя Falcon 9 с космическим грузовым кораблем Dragon намечен на 23:30 мск понедельника

НЬЮ-ЙОРК, 2 апреля. /ТАСС/. Американская компания SpaceX доставит на Международную космическую станцию (МКС) груз массой 2,63 тонны, в том числе приборы для изучения бурь на Земле и выявления болезнетворных организмов на борту МКС. Об этом сообщило в воскресенье Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Ракета-носитель Falcon 9 с космическим грузовым кораблем Dragon стартует в понедельник с пускового комплекса 40 базы ВВС на космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида). Взлет намечен на 16:30 по времени Восточного побережья США (23:30 мск).

Как уточнило NASA, через 10 минут после старта ракета достигнет заданной орбиты, развернет панели солнечных батарей и начнет движение к точке встречи с МКС. Ракета должна достигнуть станции 4 апреля.

Стыковка поручена астронавту Японского агентства аэрокосмических исследований Норисигэ Канаи, страховать которого будет американец Скотт Тингл. Им предстоит с помощью руки-манипулятора Canadarm2 провести захват Dragon и подвести его к шлюзовому люку модуля Harmony. Помимо Канаи и Тингла, вахту на МКС несут американцы Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд, россияне Олег Артемьев и Антон Шкаплеров.

Американский корабль везет на орбиту более двух тонн груза, включая питьевую воду, продовольствие и материалы для проведения научных экспериментов. Среди них приборы, предназначенные для изучения экстремальных явлений в земной атмосфере, влияния состояния невесомости на изделия с высокими эксплуатационными свойствами, а также для выращивания пригодных для питания культур на станции. Dragon доставит на МКС и оборудование для экспериментов, призванных опробовать воздействие космического пространства на материалы, оболочки и компоненты, а также испытать экспериментальный пластырь с антибиотиком для ран.

SpaceX завершила предыдущий рейс на МКС и обратно в середине января. Это была 13-я по счету миссия по доставке запасов и материалов на орбитальный комплекс с помощью Dragon. Космический грузовик доставил на Землю материалы ряда экспериментов, в том числе образцы изготовленного в условиях невесомости оптоволокна, разработанного компанией Made in Space. Также на борту грузовика на Землю вернулись растения и живые мыши, над которыми ставили опыты.
02.04.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Япония
Компании
JAXA
NASA
SpaceX
Проекты
Falcon РН
МКС

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 03.04 07:47
  • 16
Вместо ПАК ДА будет запущена в производство новая версия дальнего бомбардировщика Ту-22М
  • 03.04 07:35
  • 23
В России создадут роботизированную РСЗО с возможностью поражать вертолеты и беспилотники
  • 03.04 07:19
  • 3
SpaceX создала самый тяговооруженный в мире двигатель
  • 03.04 05:56
  • 2
Фото: вьетнамцы напомнили о величайшем позоре армии США
  • 03.04 05:50
  • 2
Этого не ждал никто: как Россия в 2020 году начала войну против Китая
  • 03.04 04:39
  • 16
Минобороны планирует оснастить все ракетоносцы Ту-160 двигателями НК-32
  • 03.04 04:18
  • 1
"Длинная рука" России станет еще длиннее
  • 03.04 03:52
  • 2
Ту-22М получит новую версию
  • 03.04 01:11
  • 1
Создатель "Ясеней" успешно испытал образец воздухонезависимой установки для малых подлодок
  • 03.04 00:08
  • 3
Индия рассматривает вопрос о приобретении в России истребителей МиГ-29
  • 02.04 23:49
  • 49
Смертельно опасный "Новичок"
  • 02.04 23:37
  • 1
"Адмирал Кузнецов" получит новейший комплекс управления полетами авиации
  • 02.04 23:33
  • 197
Клинцевич анонсировал строительство шести российских авианосцев
  • 02.04 22:32
  • 1
Минобороны опубликовало видео запуска ракеты-носителя "Союз"
  • 02.04 22:03
  • 6
Почему нам Запад не нужен, а Китай – опасен
другие обсуждаемые темы