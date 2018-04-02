Ракеты "Калибр" уничтожили морскую группировку условного противника на Каспии
|
|
Стрельба ракетного корабля "Дагестан" проекта 11661К ракетным комплексом "Калибр-НК". 17.09.2012 (с) news.mail.ru.
В учениях задействовали экипажи ракетных кораблей "Дагестан" и "Татарстан", малых ракетных кораблей "Град Свияжск" и "Великий Устюг"
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 апреля. /ТАСС/. Корабли Каспийской флотилии в рамках учений уничтожили надводную группировку условного противника, обнаруженную радиолокационной станцией "Подсолнух". Об этом сообщил в понедельник руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.
"С помощью целеуказаний от РЛС "Подсолнух" корабли флотилии уничтожили надводную группировку ракетным комплексом "Калибр" способом электронного пуска", - сказал Астафьев.
Он уточнил, что в ходе прошедших накануне учений расчеты РЛС обнаружили группу надводных кораблей и вертолеты морской авиации. По подтвержденной информации от разведчиков флотилии, цели идентифицировали как условного противника.
Экипажи ракетных кораблей "Дагестан" и "Татарстан", малых ракетных кораблей "Град Свияжск" и "Великий Устюг" произвели целераспределение для одновременного эффективного ракетного удара и выполнили электронные пуски комплексами "Калибр".
Астафьев напомнил, что первые РЛС "Подсолнух" заступили на боевое дежурство именно в составе Каспийской флотилии в 2013 году. Коротковолновая РЛС позволяет в автоматическом режиме за пределами радиогоризонта одновременно или последовательно обнаружить, сопровождать и классифицировать до 300 морских и 100 воздушных объектов.
|
02.04.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
16.02.2018 "По-прежнему опасны". Аналитики НАТО оценили военный потенциал России
14.07.2017 Малый ракетный козырь. Каспийские "Буяны" способны дать бой даже крейсеру
06.06.2017 Министр обороны провел тренировку с экипажем ракетного корабля Каспийской флотилии "Град Свияжск"
06.06.2017 Шойгу лично провел тренировку с экипажем корабля, наносившего удар по ИГ*
06.06.2017 Шойгу лично провел учения с экипажем малого ракетного корабля "Град Свияжск"
21.09.2016 Корабли Каспийской флотилии провели учение с боевыми расчетами загоризонтной РЛС
13.09.2016 Корабли Каспийской флотилии вернулись в пункты базирования после учений
12.09.2016 Корабли Каспийской флотилии провели учебные стрельбы ракетами "Калибр"