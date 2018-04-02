СМИ: Минобороны успешно испытало в Казахстане новую противоракету
|
|
Пуск модернизированной противоракеты системы ПРО на полигоне Сары-Шаган.
Источник: © Минобороны РФ
Она поразила условную цель в установленное время
МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Новая модернизированная ракета российской системы противоракетной обороны успешно испытана на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Об этом в понедельник сообщает газета "Красная звезда".
"Новая модернизированная противоракета системы ПРО успешно выполнила задачу и поразила условную цель в установленное время", - цитирует газета заместителя командующего объединением противовоздушной и противоракетной обороны ВКС генерал-майора Андрея Приходько.
Система противоракетной обороны состоит на вооружении ВКС и предназначена для защиты Москвы от ограниченного ядерного удара межконтинентальными баллистическими ракетами или случайных запусков.
|
02.04.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
03.04.2018 Эксперт рассказал, для чего нужно сотрудничество между США, Россией и КНР
03.04.2018 Разработчик: радиоэлектронное вооружение головного "Ясеня" было полностью обновлено
03.04.2018 Этого не ждал никто: как Россия в 2020 году начала войну против Китая
03.04.2018 Россия намерена выстроить целый город для разработки смертельного оружия
03.04.2018 "Росатом" помог защитить объекты Черноморского флота от хакеров
03.04.2018 "Космическая одиссея 2001 года" спустя полвека: что сбылось, а что нет
02.04.2018 "Длинная рука" России станет еще длиннее
02.04.2018 Почему нам Запад не нужен, а Китай – опасен