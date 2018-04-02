Более 1 тыс. военных задействованы в учениях на российской базе в Армении
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Военные учения на полигоне Алагяз в Армении.
Источник: © Sputnik / Асатур Есаянц
В учениях также задействовано около 300 единиц военной техники, в том числе истребительная, армейская и беспилотная авиация
МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Военнослужащие подразделений российской базы, дислоцированной в Армении, принимают участие в учениях на высокогорном полигоне Алагяз, сообщили в понедельник в пресс-службе Южного военного округа.
"В двусторонних тактических учениях принимают участие более тысячи военнослужащих и задействовано около 300 единиц военной техники, в том числе истребительная, армейская и беспилотная авиация", - сказали в округе.
В течение недели военнослужащие под руководством командира соединения полковника Владимира Елканова отработают тактические действия в составе разведывательно-ударных (огневых) контуров при поддержке артиллерии, войсковой противовоздушной обороны и авиации. В маневрах будут задействованы беспилотники.
В ходе учений военнослужащие выполнят зачетные упражнения по вождению в условиях скалистой высокогорной местности, боевые стрельбы из стрелкового оружия, гранатометов, вооружения боевых машин пехоты, танков, артиллерийских и зенитно-ракетных орудий.
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02.04.2018
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