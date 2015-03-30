Корпорация "МиГ" представляет свою продукцию на выставке ArmHiTec-2018



Взлет пары истребителей МиГ-29 ВКС России, 3624-я авиационная база в аэропорту «Эребуни», Армения, 12.03.2016.

Источник: tankasan.livejournal.com Взлет пары истребителей МиГ-29 ВКС России, 3624-я авиационная база в аэропорту «Эребуни», Армения, 12.03.2016.Источник: tankasan.livejournal.com

ЦАМТО, 29 марта. Корпорация "МиГ" представляет свою продукцию на второй Международной выставке вооружения и оборонных технологий ArmHiTec-2018, которая проходит с 29 по 31 марта в Республике Армения (г.Ереван).

"Выставка в Ереване – это хорошая площадка не только для обмена опытом среди передовых предприятий ОПК, но и для установления кооперации между представителями промышленных предприятий Европы и Ближнего Востока. Мы ожидаем повышенный интерес к новому истребителю МиГ-35, который обладает высоким экспортным потенциалом", – подчеркнул генеральный директор АО "РСК "МиГ" Илья Тарасенко.

В рамках выставки АО "РСК "МиГ" представит модель новейшего авиационного комплекса МиГ-35, проведет ряд переговоров с перспективными партнерами.

На территории Армении находится военная база России, на которой боевую службу несут самолеты МиГ-29.

Международная выставка ArmHiTec-2018 собирает военные делегации, ведущих представителей промышленности и деловых кругов стран Европы и Ближнего Востока для обмена идеями в области создания и реализации новейших образцов техники.

Программа выставки состоит из статичной экспозиции и деловых мероприятий, нацеленных на демонстрацию потенциальным заказчикам инновационных, высокотехнологичных разработок и готовых решений в области производства военной техники и технологий для обеспечения потребностей вооруженных сил.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "РСК "МиГ".