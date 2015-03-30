Ракета-носитель "Союз-2" вывела военный спутник на расчетную орбиту
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Сборка ракеты-носителя Союз-2.
Источник: © РИА Новости / Юлия Рубцова
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Ракета-носитель "Союз-2" успешно вывела на расчетную орбиту космический аппарат Минобороны России, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций министерства.
"Стартовавшая сегодня, 29 марта, в 20.38 (мск) с государственного испытательного космодрома Плесецк (Архангельская область) ракета-носитель легкого класса "Союз-2.1В" в установленное время успешно вывела на расчетную орбиту космический аппарат в интересах Минобороны России", - говорится в сообщении.
Старт ракеты-носителя "Союз-2.1В" и выведение космического аппарата на орбиту прошли в штатном режиме, отметили в Минобороны.
Выведение космического аппарата на целевую орбиту займет несколько часов.
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29.03.2018
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