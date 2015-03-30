Пуск ракеты с российского истребителя попал на видео
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Истребитель МиГ-31БМ.
Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС
В Карелии пилоты объединения ВВС и ПВО Западного военного округа на самолетах МиГ-29СМТ, МиГ-31БМ и различных модификаций Су-27 провели боевые стрельбы, пуски управляемых ракет, а также отработали элементы воздушного боя. Видео с учений "Ладога-2018" с пуском авиационной ракеты показал телеканал "Звезда".
"Около 50 летчиков-истребителей совершенствовали навыки обнаружения средств воздушного нападения условного противника, их перехвата и уничтожения в любое время суток", — сообщили в Минобороны России.
В военном ведомстве добавили, что пилоты выполнили одно из наиболее сложных упражнений, когда ведущий авиационного звена выпускал световую бомбу, освещающую наземную поверхность, а его ведомые уничтожали все обнаруженные цели. По итогам боевых стрельб молодые летчики получат допуск к несению боевого дежурства по охране воздушного пространства страны.
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29.03.2018
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