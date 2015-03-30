Раскрыты подробности полета российских боевых самолетов к Северной Америке



Противолодочный самолет Ту-142. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков Противолодочный самолет Ту-142. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков

Полет российской противолодочной авиации через Северный полюс к Северной Америке был совершен в рамках учений на прошлой неделе. Об этом в четверг, 29 марта, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источники в авиационных кругах.

"Это было в рамках учений в марте этого года", — отметил один из собеседников агентства.

Другой источник уточнил, что учения состоялись на минувшей неделе. По его словам, полет выполнили два российских противолодочных самолета, их сопровождали истребители и самолет-заправщик.

О состоявшемся полете к Североамериканскому континенту 28 марта сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу. По его словам, военная авиация совершила полет по данному маршруту впервые со времен Советского Союза.

Как отмечает "Интерфакс", в декабре прошлого года российские военные заявляли, что в 2018-м морская авиация Северного флота расширит географию полетов в Арктике. В частности, для этого планируется использовать заполярный аэродром Темп на Новосибирских островах.