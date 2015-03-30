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Закупленное Азербайджаном в РФ вооружение соответствует самым высоким стандартам, заявляют в Баку

30.03.2018 Интерфакс-АВН 324 0
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Боеприпасы
Доставленные в Азербайджан из России боеприпасы, - предположительно, реактивные снаряды для тяжелой реактивной огнеметной системы ТОС-1А. Баку, 10.07.2017.
Источник: МО Азербайджана

Баку. 29 марта. ИНТЕРФАКС-АВН - Министерство обороны Азербайджана опровергло информацию ряда СМИ о том, что республика забраковала поставленное Россией вооружение.

"В последние дни в некоторых зарубежных и отечественных средствах массовой информации муссируются различные слухи о том, что Азербайджан забраковал российское вооружение. Официально заявляем, что подобные сообщения не соответствуют действительности и носят провокационный характер", - заявили агентству "Интерфакс" в Минобороны.

Собеседник агентства отметил, что Азербайджан уделяет особое внимание закупкам и приобретению различных видов вооружения в определенных странах-производителях.

"Мы тщательно выбираем лучшую, наиболее качественную и эффективную военную продукцию, необходимую для увеличения своего боевого потенциала с целью освобождения оккупированных территорий", - заявил представитель ведомства.

По его словам, принятое на вооружение азербайджанской армии новое российское вооружение соответствует повышенным требованиям, предъявляемым к современным системам вооружения, а также значительно усиливает маневренные и огневые возможности подразделений, особенно тех, которые выполняют боевые задачи на передовой.
29.03.2018
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принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Азербайджан
Россия

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