Закупленное Азербайджаном в РФ вооружение соответствует самым высоким стандартам, заявляют в Баку



Доставленные в Азербайджан из России боеприпасы, - предположительно, реактивные снаряды для тяжелой реактивной огнеметной системы ТОС-1А. Баку, 10.07.2017.

Источник: МО Азербайджана Доставленные в Азербайджан из России боеприпасы, - предположительно, реактивные снаряды для тяжелой реактивной огнеметной системы ТОС-1А. Баку, 10.07.2017.Источник: МО Азербайджана

Баку. 29 марта. ИНТЕРФАКС-АВН - Министерство обороны Азербайджана опровергло информацию ряда СМИ о том, что республика забраковала поставленное Россией вооружение.

"В последние дни в некоторых зарубежных и отечественных средствах массовой информации муссируются различные слухи о том, что Азербайджан забраковал российское вооружение. Официально заявляем, что подобные сообщения не соответствуют действительности и носят провокационный характер", - заявили агентству "Интерфакс" в Минобороны.

Собеседник агентства отметил, что Азербайджан уделяет особое внимание закупкам и приобретению различных видов вооружения в определенных странах-производителях.

"Мы тщательно выбираем лучшую, наиболее качественную и эффективную военную продукцию, необходимую для увеличения своего боевого потенциала с целью освобождения оккупированных территорий", - заявил представитель ведомства.

По его словам, принятое на вооружение азербайджанской армии новое российское вооружение соответствует повышенным требованиям, предъявляемым к современным системам вооружения, а также значительно усиливает маневренные и огневые возможности подразделений, особенно тех, которые выполняют боевые задачи на передовой.