США в одностороннем плане не имеют возможности "расправляться" с дипломатами РФ, которые работают в ООН - МИД РФ
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Решения Совбеза ООН все меньше влияют на международную безопасность.
Источник: Фото с сайта www.unmultimedia.org
Москва. 29 марта. ИНТЕРФАКС-АВН - США, приняв решение о высылке сотрудников миссии РФ при ООН, по всей видимости, действовали вне рамок соответствующей процедуры, касающейся лишения аккредитации российских дипломатов при Всемирной организации, заявили в МИД РФ.
"США в одностороннем плане не имеют возможности "расправляться" с дипломатами, которые работают в ООН. Для этого существуют соответствующие процедуры. У США есть ответственность как у страны, принимающей на своей территории Организацию Объединенных Наций. И соответствующие процедуры регламентируют то, как может быть прекращена деятельность тех или иных дипломатов", - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она отметила: "Мы пытаемся понять, каким образом США реализовали такое свое решение". "Как мы понимаем, на сегодняшний момент эти процедуры задействованы не были. И представительство (России) при ООН занимается этим вопросом", - сказала М.Захарова.
Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение выслать из страны 60 российских дипломатов, в том числе 12 сотрудников постоянного представительства при ООН, и закрыть генконсульство РФ в Сиэтле.
Ранее британские власти, возложившие на Россию вину за отравление в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, выслали из Великобритании 23 российских дипломатов.
4 марта в Великобритании у торгового центра в городе Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом пострадали работавший на британскую разведку бывший полковник ГРУ С.Скрипаль и его дочь Юлия. Они до сих пор находятся в коме. По данным британского следствия, пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", якобы разработанным в России. Россия все обвинения в связи с "делом Скрипаля" отрицает и напоминает, что еще в 2017 году полностью уничтожила все свое химическое оружие.
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29.03.2018
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