В Рязанской области проведено учение ВДВ с массовым десантированием
|
|
В Рязанской области в ходе основной фазы командно-штабного учения с Тульским соединением Воздушно-десантных войск (ВДВ) было проведено массовое десантирование личного состава и боевой техники парашютным способом, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.
Десантирование 24 единиц боевой техники осуществлялось из самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации России с высоты 800 метров на площадки приземления Житово и Новики
Минобороны РФ
Подразделения соединения ВДВ после осуществления переброски авангарда с боевой техникой на самолетах ВТА АН-26 и Ил-76 одновременно десантировались парашютным способом на две площадки приземления. Десантирование проводилось в непосредственной близости от объектов условного противника. В десантировании принимало участие более 1000 военнослужащих. Выброска парашютистов, применяющих парашютную систему Д-10, проходила с высоты 800 метров, а спецподразделений на парашютных системах специального назначения с высоты 1500 метров
- говорится в сообщении.
Всего в учении принимают участие более 2000 военнослужащих и задействовано около 200 единиц боевой и специальной техники, 30 самолетов и вертолетов ВКС России, а также ВВС и ПВО Западного военного округа.
На площадке приземления действия десанта с воздуха прикрывали вертолеты армейской авиации Ми-24 и истребители Су-27 и Су-30.
КШУ проводится под руководством начальника штаба – первого заместителя командующего ВДВ генерал-лейтенанта Николая Игнатова, оно носит плановый характер и проходит перед контрольной проверкой войск за зимний период обучения 2018 года.
|
29.03.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
30.03.2018 Более тысячи человек десантировались на учениях ВДВ в Рязанской области
27.03.2018 В Рязанской, Тульской и Московской областях начались учения ВДВ
01.02.2017 Южный авиационный форпост Казахстана
06.02.2013 Беларусь под надежной защитой
01.09.2008 Самолеты и вертолеты ВВС России
15.06.2017 Конкурс летного мастерства "Авиадартс". Досье
28.03.2017 Насколько важна преемственность ВПК России и СССР?
15.12.2016 Более 28 тысяч часов налетала авиация Восточного военного округа в 2016 году