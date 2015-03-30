В Рязанской области проведено учение ВДВ с массовым десантированием

В Рязанской области в ходе основной фазы командно-штабного учения с Тульским соединением Воздушно-десантных войск (ВДВ) было проведено массовое десантирование личного состава и боевой техники парашютным способом, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.

Десантирование 24 единиц боевой техники осуществлялось из самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации России с высоты 800 метров на площадки приземления Житово и Новики

Минобороны РФ

Подразделения соединения ВДВ после осуществления переброски авангарда с боевой техникой на самолетах ВТА АН-26 и Ил-76 одновременно десантировались парашютным способом на две площадки приземления. Десантирование проводилось в непосредственной близости от объектов условного противника. В десантировании принимало участие более 1000 военнослужащих. Выброска парашютистов, применяющих парашютную систему Д-10, проходила с высоты 800 метров, а спецподразделений на парашютных системах специального назначения с высоты 1500 метров

- говорится в сообщении.

Всего в учении принимают участие более 2000 военнослужащих и задействовано около 200 единиц боевой и специальной техники, 30 самолетов и вертолетов ВКС России, а также ВВС и ПВО Западного военного округа.

На площадке приземления действия десанта с воздуха прикрывали вертолеты армейской авиации Ми-24 и истребители Су-27 и Су-30.

КШУ проводится под руководством начальника штаба – первого заместителя командующего ВДВ генерал-лейтенанта Николая Игнатова, оно носит плановый характер и проходит перед контрольной проверкой войск за зимний период обучения 2018 года.