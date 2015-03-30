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Комплексы "Бал" и "Берег" потопили корабли "агрессора" в Черном море

30.03.2018 РИА Новости 175 0
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Береговой ракетный комплекс Бал. Архивное фото
Береговой ракетный комплекс Бал. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков

МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Противокорабельные комплексы "Бал" и "Берег" берегового ракетно-артиллерийского соединения Черноморского флота (ЧФ) в ходе учений выполнили стрельбу по морской цели, имитирующей отряд кораблей условного противника, сообщил журналистам в четверг представитель ЧФ капитан третьего ранга Алексей Рулев.

"В соответствии с планом боевой подготовки дивизионы мобильного берегового противокорабельного комплекса "Бал" и самоходных артиллерийских комплексов "Берег" из состава ракетно-артиллерийского соединения ЧФ отработали практические задачи и выполнили стрельбы по морской цели - отряду кораблей условного противника", - сказал Рулев.

По его информации, в ходе учений ракетных войск и артиллерии ЧФ на Кавказском побережье расчеты самоходных артиллерийских комплексов "Берег" развернули противокорабельную артиллерию на позиции, подготовили комплексы к стрельбе и провели артиллерийские стрельбы по морской цели. Расчеты противокорабельного комплекса "Бал" совершили марш в назначенные районы, привели комплексы к бою, выполнили поиск цели и провели электронные (без фактической стрельбы) пуски ракет по обнаруженной морской цели.

Рулев отметил, что уничтоженные корабли условного агрессора имитировали специальные корабельные щиты-мишени.

"Бал" - береговой ракетный комплекс с противокорабельной ракетой Х-35, принятый на вооружение ВС РФ в 2008 году. Комплекс предназначен для контроля территориальных вод и проливных зон, защиты военно-морских баз и инфраструктуры побережья, а также для защиты побережья на десантоопасных направлениях. Боекомплект комплекса составляет до 64 ракет Х-35, дальность поражения которыми составляет 120 километров.

Береговой мобильный артиллерийский комплекс А-222 "Берег" предназначен для уничтожения скоростных надводных кораблей малого и среднего водоизмещения, а также наземных объектов. Имеет радиус обнаружения до 35 километров, дальность действия - более 20 километров.
29.03.2018
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принадлежат РИА Новости
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