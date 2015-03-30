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В Британии вспомнили о "Мёртвой руке" России

30.03.2018 Военное обозрение 320 0
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В Британии, которой нет дела до десятков тысяч сирийцев, иракцев, ливийцев и сербов, погибших под бомбами британских военных самолётов, но есть дело до отдельно взятого шпиона Скрипаля, вспомнили о существовании в России системы управления ядерным ударом. Речь идёт о системе "Периметр", которую бурно обсуждают британские эксперты, продвигающие очередные санкционные антироссийские меры.

В типичной "жёлтой" британской газете Daily Star демонстрируются кадры телеканала "Звезда" и сообщается, что у Кремля и лично Владимира Путина есть "ужасное оружие" под названием "Мёртвая рука". Это и есть тот самый "Периметр", который был разработан ещё в Советском Союзе для автоматизированного управления массированным ответным ядерным ударом.

РЕН

При этом один из британских экспертов Брюс Блэр допускает не характерное для коллективного Запада замечание о том, что российский "Периметр" явно снижает градус истерии по поводу заявлений о "скором начале ядерной войны". По его словам, наличие такой системы у России даёт понять Западу, что сама "идея о ядерной атаке плоха, и стоит дважды подумать".

В то же время, Брюс Блэр заявляет, что "Периметр" может быть "уязвимым для кибератак", а потому "угрожает всей системе международной безопасности". Но, что странно, г-н Блэр и слова не говорит о том, что уязвима для кибератак и британская система ядерной безопасности, а потому и она явно угрожает всему миру.

Факт остаётся фактом: тема России в сегодняшней Британии - номер один.
29.03.2018
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принадлежат Военное обозрение
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Страны
Великобритания
Ирак
Россия
Сирия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Ядерный щит

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