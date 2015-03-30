Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Тагильское соединение РВСН полностью перевооружено на ПГРК "Ярс"

30.03.2018 Военное обозрение 127 0
0
Понравилась новость?
 0

Тагильское соединение Ракетных войск стратегического назначения полностью перевооружилось на подвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) "Ярс", приводит департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России сообщение командующего РВСН генерал-полковника Сергея Каракаева

Вадим Савицкий/РИА Новости

Мы завершили перевооружение Тагильского и Новосибирского ракетных соединений на подвижный грунтовый ракетный комплекс "Ярс"

— приводит слова Каракаева военное ведомство

Командующий отметил, что в настоящее время продолжается перевооружение на ПГРК "Ярс" Иркутского и Йошкар-Олинского ракетных соединений. Кроме этого, спланировано перевооружение Бологовской и Барнаульской ракетных дивизий с учетом истечения гарантийных сроков эксплуатации ПГРК "Тополь". Их переоснащение начнется с 2020 года.

В ноябре прошлого года Каракаев сообщал, что все ракетные дивизии, имеющие на вооружении существующие подвижные ракетные комплексы, до 2026 года планируется перевооружить на комплекс "Ярс". Тогда же сообщалось о завершении переоснащения Тейковского, Нижнетагильского и Новосибирского соединений РВСН.
29.03.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
РС-12М
РС-24 Ярс
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
ПГРК

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 30.03 09:57
  • 2
Для экипировки "Ратник-3" создают новый высокоточный снайперский патрон
  • 30.03 09:42
  • 15
В США рассказали о новой шокирующей военной стратегии России
  • 30.03 09:34
  • 1
Истерика Мэй: послание Владимира Путина достигло своей цели
  • 30.03 09:23
  • 1
Америка послала космический ответ Кремлю: Пентагон вспомнил о нейтронной бомбе
  • 30.03 09:12
  • 145
Клинцевич анонсировал строительство шести российских авианосцев
  • 30.03 09:10
  • 1
Прибалтийская демократия или Конституцию на помойку
  • 30.03 08:45
  • 64
Израиль показал, как намерен обойти российские системы ПВО
  • 30.03 08:16
  • 1
Россия в этом году начнет поставки оружия Армении по новому кредиту
  • 30.03 07:46
  • 5
Северный флот пополнят подлодки проекта 677
  • 30.03 07:35
  • 19
В МО назвали пособничеством терроризму публикацию Мирзаяновым формул отравляющих веществ
  • 30.03 04:21
  • 6
Азербайджан недоволен российским вооружением и хочет активизировать сотрудничество с Белоруссией
  • 30.03 04:16
  • 1
Военный эксперт объяснил, зачем британские СМИ подняли тему "Мертвой руки"
  • 30.03 04:10
  • 1
Украинские пограничники заявили об использовании ополченцами лазерного оружия
  • 30.03 03:45
  • 1
Минобороны применило на Урале новые ракетные установки "Ярс"
  • 29.03 22:12
  • 2
СМИ узнали о нецелевом использовании 1,74 млрд руб. в МЧС
другие обсуждаемые темы