Тагильское соединение РВСН полностью перевооружено на ПГРК "Ярс"
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Тагильское соединение Ракетных войск стратегического назначения полностью перевооружилось на подвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) "Ярс", приводит департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России сообщение командующего РВСН генерал-полковника Сергея Каракаева
Вадим Савицкий/РИА Новости
Мы завершили перевооружение Тагильского и Новосибирского ракетных соединений на подвижный грунтовый ракетный комплекс "Ярс"
— приводит слова Каракаева военное ведомство
Командующий отметил, что в настоящее время продолжается перевооружение на ПГРК "Ярс" Иркутского и Йошкар-Олинского ракетных соединений. Кроме этого, спланировано перевооружение Бологовской и Барнаульской ракетных дивизий с учетом истечения гарантийных сроков эксплуатации ПГРК "Тополь". Их переоснащение начнется с 2020 года.
В ноябре прошлого года Каракаев сообщал, что все ракетные дивизии, имеющие на вооружении существующие подвижные ракетные комплексы, до 2026 года планируется перевооружить на комплекс "Ярс". Тогда же сообщалось о завершении переоснащения Тейковского, Нижнетагильского и Новосибирского соединений РВСН.
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29.03.2018
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