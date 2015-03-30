Более 1 тыс. военных одновременно десантировались в ходе учений в Рязанской области



Военнослужащие ВДВ на военных учениях. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков Военнослужащие ВДВ на военных учениях. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков

Всего задачи отрабатали более 2 тыс. военнослужащих и 200 единиц боевой и специальной техники

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Массовое десантирование более 1 тыс. военнослужащих, боевых машин и артиллерийских систем провели во время учений в Рязанской области. Об этом в четверг сообщили в Минобороны РФ.

"В десантировании приняли участие более 1 тыс. военнослужащих, боевой техники и артиллерийских систем, высадка производилась одновременно на две площадки приземления в Рязанской области", - сказали там.

Десантирование 24 единиц боевой техники осуществлялось из самолетов военно-транспортной авиации Ил-76 на площадки приземления "Житово" и "Новики".

"Выброска парашютистов, применяющих парашютную систему Д-10, проходила с высоты 800 м, а спецподразделений на парашютных системах специального назначения с высоты 1,5 тыс. м, десантирование проводилось в непосредственной близости от объектов условного противника", - добавили в ведомстве.

Командно-штабные учения на местности с десантированием проводят с Тульским соединением ВДВ, в общей сложности в них задействовали более 2 тыс. военнослужащих и 200 единиц боевой и специальной техники, а также около 30 самолетов и вертолетов ВКС России, ВВС и ПВО Западного военного округа.

Учения начались 26 марта и продлятся до 30 марта 2018 года, они носят плановый характер и проходят перед проведением контрольной проверки войск за зимний период обучения 2018 года.