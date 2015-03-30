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Системы С-400 и "Панцири-С" провели пуски ракет в рамках конференции ВКС под Астраханью

30.03.2018 ТАСС 247 0
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ЗРПК "Панцирь-С1"
Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1".
Источник: vestnik-rm.ru

Летный состав "отработал бомбометание и стрельбу из авиационных пушек по наземным целям"

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Расчеты зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 и зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь-С" совершили практические пуски зенитных управляемых ракет в рамках прошедшей в Астраханской области воздушно-огневой конференции ВКС. Об этом в среду сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Конференция прошла на полигоне Ашулук в Астраханской области. "Во время мероприятия летный состав выполнил практические пуски управляемых ракет класса "воздух-воздух", отработал бомбометание и стрельбу из авиационных пушек по наземным целям, а расчеты зенитных ракетных систем С-400 и зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С" совершили практические пуски зенитных управляемых ракет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что были отработаны задачи преодоления системы противовоздушной обороны условного противника, завоевания господства в воздухе, уничтожения наземных и воздушных целей, прикрытия войск с воздуха, противовоздушного боя и ближнего маневренного воздушного боя пара на пару.

"В мероприятии были задействованы экипажи самолетов МиГ-29СМТ, МиГ-31БМ, Су-25СМ, Су-24М, Су-35С, Ту-22М3, расчеты радиолокационных станций подразделений РТВ, мобильных радиолокационных комплексов целеуказаний и комплексов ЗРС С-400, ЗРПК "Панцирь-С", - добавили в департаменте.
29.03.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
МиГ-29СМТ
МиГ-31
МиГ-31БМ
С-400 Триумф
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