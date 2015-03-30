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Перевооружение Тагильского ракетного соединения на комплекс "Ярс" завершено

30.03.2018 ТАСС 179 0
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Межконтинентальная баллистическая ракета Ярс. Архивное фото
Межконтинентальная баллистическая ракета Ярс. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости . Владимир Астапкович

Командующий Ракетных войск стратегического назначения Сергей Каракаев подчеркнул, что перевооружение на ПГРК "Ярс" Иркутского и Йошкар-Олинского ракетных соединений продолжается

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Тагильское ракетное соединение Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) полностью завершило перевооружение на подвижный грунтовый ракетный комплекс "Ярс". Об этом сообщил в четверг командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.

"Мы завершили перевооружение Тагильского и Новосибирского ракетных соединений на подвижный грунтовый ракетный комплекс "Ярс", - сказал он.

Как подчеркнул Каракаев, учения, проходящие в Свердловской области с участием Тагильского ракетного соединения, позволят в том числе оценить возможности поступаемых в переоснащаемые соединения перспективных образцов спецтехники и вооружения.

Помимо ПГРК "Ярс", в подразделения Тагильской дивизии поступают машина дистанционного разминирования (МДР) "Листва", машина инженерного обеспечения и маскировки (МИОМ), боевая противодиверсионная машина БПДМ "Тайфун-М", авторазливочная станция АРС-14 КМ.

Командующий РВСН сообщил, что перевооружение на ПГРК "Ярс" Иркутского и Йошкар-Олинского ракетных соединений продолжается.

"Перевооружение Бологовской и Барнаульской ракетных дивизий спланировано с учетом истечения гарантийных сроков эксплуатации ПГРК "Тополь". Переоснащение данных соединений начнется с 2020 года", - добавил он.

В ноябре прошлого года Каракаев сообщал, что все ракетные дивизии, имеющие на вооружении существующие подвижные ракетные комплексы, до 2026 года планируется перевооружить на комплекс "Ярс". Тогда же он отмечал, что уже завершено переоснащение Тейковского, Нижнетагильского и Новосибирского соединений.
29.03.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
РС-12М
РС-24 Ярс
Тайфун-М
Проекты
2020-й год
Военные учения
ПГРК
Тайфун

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