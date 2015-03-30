Россия подписала с Узбекистаном контракт на поставку более 10 вертолетов Ми-35
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Боевые вертолеты Ми-35М ВКС России во время репетиции Парада Победы 2017 года. Кубинка, апрель 2017 года.
Источник: Артём Аникеев / russianplanes.net
В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству также заявили о возможности скорого заключения контракта с Индией на поставку С-400
ЕРЕВАН, 29 марта. /ТАСС/. Россия подписала с Узбекистаном контракт на поставку более 10 вертолетов Ми-35. Об этом сообщил журналистам на выставке ArmHiTec замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Владимир Дрожжов.
"В соответствии с договоренностями у нас подписан контракт на поставку вертолетов Ми-35. Сейчас идет успешная работа, и с Узбекистаном очень динамично развивается ВТС", - сказал он.
"Более 10 машин", - уточнил Дрожжов объем поставки.
Ранее дипломатический источник сообщил ТАСС о заключении двумя странами контракта на поставку 12 таких вертолетов.
При этом Дрожжов отметил, что контракт на поставку Россией Казахстану истребителей МиГ-35 пока не подписан. Говоря о возможном создании совместного российско-казахстанского предприятия по производству истребителей МиГ-35 для этой страны, Дрожжов отметил: "Об этом пока сейчас рано говорить".
Ранее в Российской самолетостроительной корпорации "МиГ" сообщили, что Казахстан может стать одним из крупных заказчиков нового истребителя.
Транспортно-боевые Ми-35М предназначены для уничтожения бронетехники и огневой поддержки подразделений сухопутных войск, а также транспортировки личного состава, эвакуации раненных, перевозки грузов и выполнения других задач. Вертолеты оснащены современным высокоточным оружием и способны выполнять боевые задачи круглосуточно в различных метеоусловиях.
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29.03.2018
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