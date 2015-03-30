Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Россия подписала с Узбекистаном контракт на поставку более 10 вертолетов Ми-35

30.03.2018 ТАСС 128 0
0
Понравилась новость?
 0
Ми-35М
Боевые вертолеты Ми-35М ВКС России во время репетиции Парада Победы 2017 года. Кубинка, апрель 2017 года.
Источник: Артём Аникеев / russianplanes.net

В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству также заявили о возможности скорого заключения контракта с Индией на поставку С-400

ЕРЕВАН, 29 марта. /ТАСС/. Россия подписала с Узбекистаном контракт на поставку более 10 вертолетов Ми-35. Об этом сообщил журналистам на выставке ArmHiTec замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Владимир Дрожжов.

"В соответствии с договоренностями у нас подписан контракт на поставку вертолетов Ми-35. Сейчас идет успешная работа, и с Узбекистаном очень динамично развивается ВТС", - сказал он.

"Более 10 машин", - уточнил Дрожжов объем поставки.

Ранее дипломатический источник сообщил ТАСС о заключении двумя странами контракта на поставку 12 таких вертолетов.

При этом Дрожжов отметил, что контракт на поставку Россией Казахстану истребителей МиГ-35 пока не подписан. Говоря о возможном создании совместного российско-казахстанского предприятия по производству истребителей МиГ-35 для этой страны, Дрожжов отметил: "Об этом пока сейчас рано говорить". 

Ранее в Российской самолетостроительной корпорации "МиГ" сообщили, что Казахстан может стать одним из крупных заказчиков нового истребителя.

Транспортно-боевые Ми-35М предназначены для уничтожения бронетехники и огневой поддержки подразделений сухопутных войск, а также транспортировки личного состава, эвакуации раненных, перевозки грузов и выполнения других задач. Вертолеты оснащены современным высокоточным оружием и способны выполнять боевые задачи круглосуточно в различных метеоусловиях.
29.03.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Казахстан
Россия
Узбекистан
Продукция
Ми-35
Ми-35М
МиГ-35
Компании
МиГ РСК
ФСВТС РФ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 30.03 09:57
  • 2
Для экипировки "Ратник-3" создают новый высокоточный снайперский патрон
  • 30.03 09:42
  • 15
В США рассказали о новой шокирующей военной стратегии России
  • 30.03 09:34
  • 1
Истерика Мэй: послание Владимира Путина достигло своей цели
  • 30.03 09:23
  • 1
Америка послала космический ответ Кремлю: Пентагон вспомнил о нейтронной бомбе
  • 30.03 09:12
  • 145
Клинцевич анонсировал строительство шести российских авианосцев
  • 30.03 09:10
  • 1
Прибалтийская демократия или Конституцию на помойку
  • 30.03 08:45
  • 64
Израиль показал, как намерен обойти российские системы ПВО
  • 30.03 08:16
  • 1
Россия в этом году начнет поставки оружия Армении по новому кредиту
  • 30.03 07:46
  • 5
Северный флот пополнят подлодки проекта 677
  • 30.03 07:35
  • 19
В МО назвали пособничеством терроризму публикацию Мирзаяновым формул отравляющих веществ
  • 30.03 04:21
  • 6
Азербайджан недоволен российским вооружением и хочет активизировать сотрудничество с Белоруссией
  • 30.03 04:16
  • 1
Военный эксперт объяснил, зачем британские СМИ подняли тему "Мертвой руки"
  • 30.03 04:10
  • 1
Украинские пограничники заявили об использовании ополченцами лазерного оружия
  • 30.03 03:45
  • 1
Минобороны применило на Урале новые ракетные установки "Ярс"
  • 29.03 22:12
  • 2
СМИ узнали о нецелевом использовании 1,74 млрд руб. в МЧС
другие обсуждаемые темы