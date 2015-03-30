Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Ростех представит более 200 образцов военной продукции на выставке ArmHiTec в Ереване

30.03.2018 ТАСС 453 0
0
Понравилась новость?
 0
Техмаш
Стенд научно-производственного концерна «Техмаш».
Источник: Rostec

Глава делегации предприятия также сообщили, что с собственной экспозицией на выставке участвует и научно-производственный концерн "Техмаш"

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Холдинги и предприятия госкорпорации "Ростех" представят более 200 передовых образцов российского вооружения на выставке ArmHiTec 2018, которая проходит с 29 по 31 марта в Ереване, сообщил в четверг глава делегации Ростеха, заместитель начальника департамента маркетинговой деятельности "Рособорнэкспорта" Владимир Гончаров.

"В этом году предприятия Ростеха представят общей сложности свыше 200 образцов продукции военного назначения, среди которых более 100 видов боеприпасов, боевые машины для наземных войск, авиационная и вертолетная техника, средства связи и комплексы обеспечения безопасности, а также современные войсковые системы управления тактического звена", - сказал Гончаров.

Организатором единой российской экспозиции на ArmHiTec-2018 является "Рособоронэкспорт", входящий в госкорпорацию "Ростех". На стенде спецэкспортера представлены, в частности, бронетранспортер БТР-82А, боевая машина поддержки танков БМПТ, специальные бронированные автомобили ВПК-233136, боевые машины семейства "Тайфун-К", противотанковые комплексы "Хризантема-С" и "Метис-М1", а также стрелковое оружие - автоматы Калашникова "сотой" серии и пулемет "Печенег".

Авиационный сегмент представлен сверхманевренными многоцелевыми истребителями Су-30МК и Су-35, военно-транспортным самолетом Ил-76МД-90А, учебно-боевым Як-130, а также боевыми вертолетами Ми-28НЭ и Ка-52 и транспортниками Ми-171Ш и Ми-35М.

В Ростехе также сообщили, что с собственной экспозицией в ArmHiTec-2018 участвует и российский лидер в области промышленности боеприпасов и спецхимии - научно-производственный концерн "Техмаш". Одну из ключевых позиций на его стенде займут реактивные снаряды к реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град" производства НПО "Сплав". Среди боеприпасов для танковой, полевой и морской артиллерии ключевым экспонатом выставки стал разработанный "Техмашем" 125-мм танковый выстрел 3ВБМ17 с бронебойным подкалиберным снарядом. Боеприпас предназначен для стрельбы по современным модернизированным танкам, имеющим комбинированную защиту.

Кроме того, свои разработки представит холдинг "Росэлектроника", который привез на выставку мобильные компоненты комплексной автоматизированной системы управления воздушно-десантными войсками "Андромеда-Д", радиорелейные станции и аппаратные комплексы для управления сетями передачи данных, шифрованной и открытой телефонной связи, а также многофункциональные комплексы электронного подавления систем радиосвязи.
29.03.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
АК-74 "Калашников"
Андромеда-Д
БМПТ Рамка-99
БТР-82
БТР-82А
Ил-476
Ил-76
Ил-76МД
Ка-52
Метис ПТРК
Ми-17
Ми-28Н
Ми-28НЭ
Ми-35
Ми-8АМТ
Печенег
Система поражения "Ратник"
Су-30
Су-30МК
Су-35
Тайфун-К
Тигр-М
Хризантема-С
Як-130
Компании
Концерн Калашников
Ростех
Росэлектроника
РОЭ
Сплав НПО
Техмаш НПК
Проекты
Тайфун

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 30.03 09:42
  • 15
В США рассказали о новой шокирующей военной стратегии России
  • 30.03 09:42
  • 1
Для экипировки "Ратник-3" создают новый высокоточный снайперский патрон
  • 30.03 09:34
  • 1
Истерика Мэй: послание Владимира Путина достигло своей цели
  • 30.03 09:23
  • 1
Америка послала космический ответ Кремлю: Пентагон вспомнил о нейтронной бомбе
  • 30.03 09:12
  • 145
Клинцевич анонсировал строительство шести российских авианосцев
  • 30.03 09:10
  • 1
Прибалтийская демократия или Конституцию на помойку
  • 30.03 08:45
  • 64
Израиль показал, как намерен обойти российские системы ПВО
  • 30.03 08:16
  • 1
Россия в этом году начнет поставки оружия Армении по новому кредиту
  • 30.03 07:46
  • 5
Северный флот пополнят подлодки проекта 677
  • 30.03 07:35
  • 19
В МО назвали пособничеством терроризму публикацию Мирзаяновым формул отравляющих веществ
  • 30.03 04:21
  • 6
Азербайджан недоволен российским вооружением и хочет активизировать сотрудничество с Белоруссией
  • 30.03 04:16
  • 1
Военный эксперт объяснил, зачем британские СМИ подняли тему "Мертвой руки"
  • 30.03 04:10
  • 1
Украинские пограничники заявили об использовании ополченцами лазерного оружия
  • 30.03 03:45
  • 1
Минобороны применило на Урале новые ракетные установки "Ярс"
  • 29.03 22:12
  • 2
СМИ узнали о нецелевом использовании 1,74 млрд руб. в МЧС
другие обсуждаемые темы