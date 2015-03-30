Замглавы Минобороны РФ проверит состояние соединений ЦВО в Самарской области
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Развертывание наземного многофункционального модуля помех Красуха - 4 во время тактико-специальных занятий с подразделениями радиоэлектронной борьбы ЦВО на полигоне "Свердловский".
Источник: Павел Лисицын / РИА Новости
Проверки пройдут в "мотострелковых бригадах и отдельной бригаде материально-технического обеспечения, дислоцированных в поселках Рощинский и Кряж"
САМАРА, 29 марта. /ТАСС/. Заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков прибыл с рабочей поездкой в войска Центрального военного округа (ЦВО) для проверки состояния соединений и частей, дислоцированных в Самарской области.
"В ходе поездки предстоит проверить состояние отдельных мотострелковых бригад и отдельной бригады материально-технического обеспечения, дислоцированных в поселках Рощинский и Кряж Самарской области", - сказал журналистам Булгаков.
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29.03.2018
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