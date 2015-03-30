Замглавы Минобороны РФ проверит состояние соединений ЦВО в Самарской области



Развертывание наземного многофункционального модуля помех Красуха - 4 во время тактико-специальных занятий с подразделениями радиоэлектронной борьбы ЦВО на полигоне "Свердловский".

Источник: Павел Лисицын / РИА Новости Развертывание наземного многофункционального модуля помех Красуха - 4 во время тактико-специальных занятий с подразделениями радиоэлектронной борьбы ЦВО на полигоне "Свердловский".Источник: Павел Лисицын / РИА Новости

Проверки пройдут в "мотострелковых бригадах и отдельной бригаде материально-технического обеспечения, дислоцированных в поселках Рощинский и Кряж"

САМАРА, 29 марта. /ТАСС/. Заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков прибыл с рабочей поездкой в войска Центрального военного округа (ЦВО) для проверки состояния соединений и частей, дислоцированных в Самарской области.

"В ходе поездки предстоит проверить состояние отдельных мотострелковых бригад и отдельной бригады материально-технического обеспечения, дислоцированных в поселках Рощинский и Кряж Самарской области", - сказал журналистам Булгаков.