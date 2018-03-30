Америка послала космический ответ Кремлю: Пентагон вспомнил о нейтронной бомбе



ПРО.

Источник: ZUMAPRESS.com/Global Look Press ПРО.Источник: ZUMAPRESS.com/Global Look Press

США перемещают энергетическое оружие на орбиту

В следующем десятилетии США будут располагать в космосе нетрадиционными видами оружия, принцип действия которых будет основан на пока еще не использующихся в военных комплексах физических принципах. Об этом рассказал изданию Defense One первый заместитель главы Пентагона Майк Гриффин, который с 2005 по 2009 год возглавлял NASA. По его мнению, важнейшую роль в семействе энергетического оружия будут занимать нейтронные пушки, которые он считает очень перспективным оружием.

По словам Гриффина, США в 90-е годы рассматривали нейтронное оружие «для использования в космических противоракетных системах». Одно из его достоинств, считает он, заключается в том, что «оно не оставляет никаких доказательств того, кто или даже что причинило ущерб противнику».

Это верно лишь отчасти. Военные заинтересовались нейтронным оружием значительно раньше, причем как в США, так и в Советском Союзе. И первая задача, которая на него возлагалась, — именно уничтожение баллистических ракет с ядерным зарядом. Правда, то были не пушки, и базирование было не космическое.

В середине 50-х годов в США началась разработка противоракеты LIM-49 Nike Zeus, которая должна была перехватывать советские баллистические ракеты в космосе. Использовать в ней обычную боевую часть — осколочно-фугасную — было бессмысленно из-за невысокой точности наведения на цель. На большом удалении разлетающиеся осколки с низкой вероятностью могли причинить существенный вред ракете. Не имело смысла оснащать Nike Zeus традиционным ядерным зарядом, поскольку в безвоздушном пространстве ударная волна не распространяется.

Ракету вооружили специализированной ядерной боеголовкой W50 мощностью 400 килотонн, энергия взрыва у которой выделялась в значительной степени в виде потока нейтронов. Разумеется, не сфокусированного, а равномерно, сферически, расходящегося.

Тем самым в ядерном заряде, плутонии, перехватываемой ракеты поток нейтронов инициировал самопроизвольную цепную реакцию, которая получила название «шипучки». При этом боезаряд терял свои свойства, и ракета продолжала лететь дальше уже «разоруженная».

LIM-49 Nike Zeus не была принята на вооружение. Но на основании этой разработки создали более эффективную противоракету того же принципа действия — LIM-49A Spartan. Ее поставили на боевое дежурство в 1975 году.

Тем же путем пошли и в Советском Союзе. Разработка системы противоракетной обороны Москвы А-35 началась в 1958 году, ракеты А-350Ж — тремя годами позже. Система была поставлена на боевое дежурство в 1971 году. Ракета также имела преобладающий выход энергии в виде потока нейтронов. Однако мощность термоядерного заряда была значительно больше — 2 мегатонны. И лишь потом, в системе А-135 «Амур» новую противоракету А-925 оснастили зарядом мощностью в 10−20 килотонн. «Амур» был принят на вооружение в 1995 году. И только сейчас, в создающейся в новой системе А-235 «Нудоль», противоракеты решено оснащать кинетической боевой частью в связи с повышением точности наведения и увеличением их скоростных и динамических характеристик.

Необходимо сказать, что в 1976 году США начали демонтировать свою систему ПРО, которая, в отличие от Советского Союза, обороняла не столицу, не город миллионник, а полигон, на котором базировались главные стратегические ядерные силы США. Потому что, во-первых, был подписан договор по ПРО, согласно которому каждая страна могла иметь только одну территориальную систему противоракетной обороны. А, во-вторых, центр тяжести американской ядерной триады был перенесен на подводный флот. Ну, а на наземный компонент, который сейчас представлен абсолютно древними ракетами, американцам стало, по сути, наплевать.

В середине 70-х годов в США решили использовать мощное нейтронное излучение уже не в космосе, а на земле. То есть в виде бомбы, как тогда называли «чистой» и «гуманной». Считалось, что такая бомба, не производя разрушений и не вызывая пожаров, будет уничтожать только живую силу. То есть сбросил на город, и город «очистился».

При этом мощный нейтронный поток нарушает работу электронных систем вплоть до полного выведения их из строя. Мощность нейтронной бомбы находится в пределах от 1 кт до 10 кт.

Проникающая способность нейтронов высокой энергии очень значительна, поскольку они не имеют электрического заряда и не взаимодействуют с электронным облаком встречных атомов. Ослабление потока при столкновении с атомами тяжелых элементов за счет механизма упругого столкновения незначительно. То есть даже броня толщиной 150 мм «съедает» лишь 20% энергии нейтронного потока, толщиной 250 мм ослабляет облучение вдвое. И, следовательно, танкисты не могут чувствовать себя в полной безопасности при взрыве нейтронной бомбы. Подсчитано, что еще совсем недавно танки были способны снизить облучение экипажа до безопасного для жизни уровня, находясь не ближе 500−800 метров от взрыва нейтронной бомбы.

Однако энергия нейтронов теряется тем больше, чем легче ядра вещества, с которыми они взаимодействуют. Выяснилось, что прекрасной защитой являются парафин и полиэтилен. А также примитивные фортификационные сооружения типа бетонных стен толщиной до 40−60 см и увлажненные земляные валы. Что же касается защиты танков, то в броне начали делать вставки из материалов, хорошо защищающих от быстрых нейтронов.

Существенно ослабляет нейтронный поток и расстояние. И не только из-за защитных свойств атмосферы. Происходит чисто геометрическое уменьшение плотности потока с коэффициентом, обратно пропорциональным квадрату расстояния до эпицентра взрыва нейтронной бомбы. Вот поэтому ее поражающая способность не превышает 2−3 километров.

США объявили в 1981 году о начале серийного производства нейтронных боеприпасов — бомб, ракет, снарядов. Советский Союз ответил двойственно. Прежде всего, было, конечно, завялено, что внедрение в армию США нового вида оружия не только повышает международную напряженность, но и способно в конечном итоге привести к широкомасштабному военному столкновению, чреватому вылиться в ядерную войну. Да, действительно, нейтронная бомба является оружием массового уничтожения. Пусть и не стратегическим, а тактическим. Но оно действует не избирательно. Т.е. это типичное ОМУ.

Но советских трудящихся начали при этом успокаивать. Мол, все в безопасности, полиэтилена и парафина наша промышленность выпускает в изобилии. Однако тут не все так однозначно. Дело в том, что выброс быстрых нейтронов сопровождается жестким гамма-излучением. И тут уж никаким парафином не спастись. Также возникает наведенная радиоактивность, появляющаяся в результате взаимодействия нейтронов с атомами, с которыми произошло столкновение. И пусть она непродолжительна, до 10 часов, но в первые часы опасна для жизни на расстоянии до полутора километров от эпицентра взрыва.

Однако история с нейтронной бомбой завершилась быстро, по сути, и не начавшись. Разве что Евгений Евтушенко успел написать поэму «Мама и нейтронная бомба». В 1983 году Рейган объявил о начале грандиозного проекта «Звездные войны», и о N-bomb все тут же забыли.

О работах по созданию в США в 90-е годы нейтронного оружия для космоса ничего неизвестно. А то, что замруководителя Пентагона говорит о появлении его в следующем десятилетии, означает, что сейчас такие работы ведутся. Несомненно, это будет пушка, направляющая сфокусированный пучок нейтральных частиц на объект, подлежащий выводу из строя. Понятно, что «стрельба» будет вестись не по наземным объектам, поскольку эффективная дальность такой пушки в атмосфере крайне невелика.

Вполне понятно и то, что источником нейтронов в такой пушке не может быть ядерная реакция. В противном случае пушка была бы одноразовой. Существуют два способа решения этой проблемы. При помощи циклотрона — ускорителя заряженных частиц. Прямым образом он не может разгонять в переменном электрическом поле нейтроны, поскольку эти частицы имеют нулевой заряд. Разгоняются положительно заряженные протоны, которые в конечном итоге «вышибают» из мишени, бериллиевой или литиевой с добавлением полония, быстрые нейтроны. Они фокусируются в электромагнитном поле и пучком направляются на цель.

Существует ошибочное мнение, что циклотрон, то есть ускоритель элементарных частиц — это гигантское сооружение. Оно сформировалось в связи с «модой» на Большой адронный коллайдер из института CERN, длина окружности трека которого равна 26 километрам. Первый циклотрон имел диаметр, равный 25 сантиметров. Правда, на нем получались нейтроны невысокой энергии. Но в современных условиях в космосе могут собирать значительные по объему и массе конструкции. Источником энергии для работы циклотрона может служить ядерный реактор.

С помощью ядерного реактора также можно получать нейтронный пучок без использования циклотрона.

Так что задача создания нейтронной пушки вполне решаема на современном уровне развития технологий.

С ее появлением возникнет проблема защиты космических аппаратов от нейтронного облучения. Какая-то защита имеется и сейчас, она предохраняет от воздействия на космонавтов и на аппаратуру космических нейтронов, которые присутствуют в безвоздушном пространстве. Но этого явно недостаточно, чтобы защититься от нейтронной пушки. В конечном итоге и эта задача будет решена, средства защиты уравновесят средства энергетического нападения. Как это всегда бывает при появлении новых наступательных оружейных систем.

Владимир Тучков