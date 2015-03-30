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Россия и Узбекистан подписали контракт на поставку вертолетов Ми-35

30.03.2018 РИА Новости 127 0
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Вертолет Ми-35. Архивное фото
Вертолет Ми-35. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов

ЕРЕВАН, 29 мар - РИА Новости. Россия и Узбекистан подписали контракт на поставку более 10 вертолётов Ми-35, заявил журналистам в четверг в ходе выставки вооружений ArmHiTech-2018 заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Владимир Дрожжов.

"В соответствии с договоренностями у нас подписан контракт на поставку вертолётов Ми-35 и с Узбекистаном очень динамично развивается ВТС. Речь идёт о более чем 10 машинах", - сказал он.

Военное сотрудничество Москвы и Ташкента приобрело новую динамику с приходом к власти в стране президента Шавката Мирзиёева.

Так, в 2016 году РФ и Узбекистаном было подписано соглашение о ВТС, подразумевающее поставки вооружений Ташкенту по внутрироссийским ценам. Таким образом, эта среднеазиатское государство стало единственной страной СНГ, обладающей подобными привилегиями, не входя при этом в ОДКБ и Таможенный союз.
29.03.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Узбекистан
Продукция
Ми-35
Компании
ОДКБ

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