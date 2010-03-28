США заявили об отсутствии защиты от гиперзвукового оружия
|
|
Американские военные и конгрессмены считают, что Россия и Китай опережают США в разработке гиперзвукового оружия, пишет The Hill.
Прямо сейчас мы беззащитны
— цитирует издание члена комитета сената США по вооруженным силам Джеймса Инхофа.
Минобороны РФ
Сотрудник Центра стратегических и международных исследований (CSIS), эксперт в области ПРО Томас Карако также согласился с тем, что Штаты отстают от России и Китая в этой сфере.
Причина в том, что США не прикладывают даже приблизительно сопоставимых усилий как в области разработки собственных подобных вооружений, так и в создании систем, способных обнаруживать и сбивать их
— пояснил он.
Ранее председатель Стратегического командования Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен, выступая в конгрессе, признал, что у Соединенных Штатов нет средств защиты непосредственно от гиперзвукового оружия, передает РИА Новости
|
27.03.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
28.03.2018 Горячие точки науки
27.03.2018 Военная наука смотрит в будущее
27.03.2018 Двенадцать перехватчиков МиГ-31 из Перми проведут учения под Астраханью
26.03.2018 Под боком у России появилась армия мирового уровня
26.03.2018 В Минобороны рассказали, для чего Россия развивает высокоточное оружие
26.03.2018 Восстановить ядерный паритет: новое супероружие России получило "свидетельства о рождении"
26.03.2018 Генштаб: возможности представленных Путиным средств поражения будут повышаться
23.03.2018 Источник: комплекс "Авангард" заменил "Рубеж" в госпрограмме вооружения до 2027 года