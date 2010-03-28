США заявили об отсутствии защиты от гиперзвукового оружия

Американские военные и конгрессмены считают, что Россия и Китай опережают США в разработке гиперзвукового оружия, пишет The Hill.

Прямо сейчас мы беззащитны

— цитирует издание члена комитета сената США по вооруженным силам Джеймса Инхофа.

Минобороны РФ

Сотрудник Центра стратегических и международных исследований (CSIS), эксперт в области ПРО Томас Карако также согласился с тем, что Штаты отстают от России и Китая в этой сфере.

Причина в том, что США не прикладывают даже приблизительно сопоставимых усилий как в области разработки собственных подобных вооружений, так и в создании систем, способных обнаруживать и сбивать их

— пояснил он.

Ранее председатель Стратегического командования Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен, выступая в конгрессе, признал, что у Соединенных Штатов нет средств защиты непосредственно от гиперзвукового оружия, передает РИА Новости