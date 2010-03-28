Партия из 10 БМПТ "Терминатор-2" передана Минобороны для участия в параде
|
|
БМПТ-72 «Терминатор-2».
Источник: Григорий Сысоев / РИА Новости
ЦАМТО, 27 марта. Партия из 10 боевых машин поддержки танков (БМПТ) "Терминатор-2" передана Минобороны РФ для подготовки к участию в параде на Красной площади, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на неназванный источник в ОПК.
"Осуществлена передача военному ведомству 10 БМПТ "Терминатор-2", – сказал собеседник агентства.
По его словам, речь идет о машинах, которые примут участие в параде на Красной площади 9 мая.
"Уралвагонзавод", создавший первую версию боевой машины поддержки танков "Терминатор-1", предлагал эту БМПТ военному ведомству еще в 2000 году. В 2006 году УВЗ создал БМПТ "Терминатор-2", контракт на поставку которых Минобороны РФ подписало лишь 11 лет спустя в ходе форума "Армия-2017". Первым покупателем БМПТ "Терминатор" в 2011 году стал Казахстан.
Как ранее сообщили в пресс-службе УВЗ, заказ Минобороны РФ на поставку БМПТ "Терминатор-2" будет выполнен в начале 2019 года, напоминает агентство.
|
27.03.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
21.03.2018 Российская армия примет на вооружение новейшие БМПТ "Терминатор-2"
21.03.2018 Российскую армию вооружат "Терминатором-2", сообщил источник
28.12.2016 "Уралвагонзавод": диверсификация в танковом темпе
27.10.2016 Что может помешать супертанку "Армата" вовремя попасть в войска?
07.09.2016 В подмосковной Кубинке начинает работу форум "Армия-2016"
06.09.2016 "Армия-2016": главная площадка российской военной промышленности
31.08.2016 УВЗ покажет на "Армии" свыше 50 единиц техники, включая танки
23.09.2015 Больше, чем танк