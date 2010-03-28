Партия из 10 БМПТ "Терминатор-2" передана Минобороны для участия в параде



БМПТ-72 «Терминатор-2».

Источник: Григорий Сысоев / РИА Новости БМПТ-72 «Терминатор-2».Источник: Григорий Сысоев / РИА Новости

ЦАМТО, 27 марта. Партия из 10 боевых машин поддержки танков (БМПТ) "Терминатор-2" передана Минобороны РФ для подготовки к участию в параде на Красной площади, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на неназванный источник в ОПК.

"Осуществлена передача военному ведомству 10 БМПТ "Терминатор-2", – сказал собеседник агентства.

По его словам, речь идет о машинах, которые примут участие в параде на Красной площади 9 мая.

"Уралвагонзавод", создавший первую версию боевой машины поддержки танков "Терминатор-1", предлагал эту БМПТ военному ведомству еще в 2000 году. В 2006 году УВЗ создал БМПТ "Терминатор-2", контракт на поставку которых Минобороны РФ подписало лишь 11 лет спустя в ходе форума "Армия-2017". Первым покупателем БМПТ "Терминатор" в 2011 году стал Казахстан.

Как ранее сообщили в пресс-службе УВЗ, заказ Минобороны РФ на поставку БМПТ "Терминатор-2" будет выполнен в начале 2019 года, напоминает агентство.