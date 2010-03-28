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Более 10 тыс. военных в трех ракетных армиях примут участие в учениях РВСН

28.03.2018 ТАСС 161 0
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РВСН
Военнослужащие РВСН.
Источник: Владимир Смирнов/ТАСС

В ходе учений ракетчики отработают мероприятия по приведению в высшие степени боевой готовности

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Более 10 тыс. военнослужащих будут задействованы в маневрах соединений Владимирской, Оренбургской и Омской ракетных армий Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).

Об этом журналистам сообщили во вторник в Минобороны РФ.

"В марте проводятся командно-штабные учения в соединениях Владимирской, Оренбургской и Омской ракетных армий. В ходе учений проверяемые части и подразделения (ракетные полки, технические ракетные базы, части обеспечения и охраны будут отрабатывать мероприятия по приведению в высшие степени боевой готовности, решать задачи вывода на маршруты боевого патрулирования ракетных полков", - сообщили в российском военном ведомстве.

Всего к проверкам по итогам зимнего периода обучения будет привлечено около 10 тыс. военнослужащих и 1 тыс. единиц техники.

"Воинские части и подразделения ракетных соединений будут проверены по всем составляющим боевой готовности, боевого дежурства, морально-психологическому состоянию личного состава, противодействию терроризму. Также будут проведены контрольные занятия по предметам боевой подготовки", - сообщили в Минобороны.

Также подразделения РВСН будут совершенствовать действия противодиверсионных групп по обнаружению, блокированию и уничтожению условного противника.

Инженерные подразделения разберут завалы, развернут станции комплексной очистки воды и установят тяжелые механические мосты через реки.
27.03.2018
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принадлежат ТАСС
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Военные учения

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