Более 10 тыс. военных в трех ракетных армиях примут участие в учениях РВСН
|
|
Военнослужащие РВСН.
Источник: Владимир Смирнов/ТАСС
В ходе учений ракетчики отработают мероприятия по приведению в высшие степени боевой готовности
МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Более 10 тыс. военнослужащих будут задействованы в маневрах соединений Владимирской, Оренбургской и Омской ракетных армий Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).
Об этом журналистам сообщили во вторник в Минобороны РФ.
"В марте проводятся командно-штабные учения в соединениях Владимирской, Оренбургской и Омской ракетных армий. В ходе учений проверяемые части и подразделения (ракетные полки, технические ракетные базы, части обеспечения и охраны будут отрабатывать мероприятия по приведению в высшие степени боевой готовности, решать задачи вывода на маршруты боевого патрулирования ракетных полков", - сообщили в российском военном ведомстве.
Всего к проверкам по итогам зимнего периода обучения будет привлечено около 10 тыс. военнослужащих и 1 тыс. единиц техники.
"Воинские части и подразделения ракетных соединений будут проверены по всем составляющим боевой готовности, боевого дежурства, морально-психологическому состоянию личного состава, противодействию терроризму. Также будут проведены контрольные занятия по предметам боевой подготовки", - сообщили в Минобороны.
Также подразделения РВСН будут совершенствовать действия противодиверсионных групп по обнаружению, блокированию и уничтожению условного противника.
Инженерные подразделения разберут завалы, развернут станции комплексной очистки воды и установят тяжелые механические мосты через реки.
|
27.03.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
28.03.2018 Артиллеристы ЮВО начали боевое слаживание дивизионов
28.03.2018 Правительство одобрило соглашение о военном сотрудничестве с Камбоджей
28.03.2018 Около десяти тысяч военных привлекут к контрольным проверкам в РВСН
28.03.2018 В ВВО подняты по тревоге подразделения мотострелковых соединений
28.03.2018 Корабли ТОФ поразили береговые цели на Камчатке
28.03.2018 За мужество и отвагу: офицер Росгвардии — о семье, службе и войне на Северном Кавказе
28.03.2018 Подразделения мотострелковых соединений ВВО подняты по учебной тревоге на Дальнем Востоке
28.03.2018 Военные ЗВО вместе с авиацией начали учения в Ленобласти