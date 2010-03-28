Корабли ТОФ поразили береговые цели на Камчатке
|
|
Во вторник три корабля соединения войск и сил на Северо-востоке России провели стрельбы по береговому полигону на Камчатке, сообщает пресс-служба Восточного округа.
Минобороны РФ
Отрабатывая элементы курсовой задачи К-2 (действия одиночного корабля в море по предназначению) малые ракетные корабли "Иней" и "Мороз", а также малый противолодочный корабль "МПК-107" сначала получили морской допуск к выполнению боевых упражнений, а затем по очереди провели артиллерийские стрельбы по прибрежному участку флотского полигона,
говорится в релизе.
Сообщается, что "корабли огнем артустановок АК-176 поразили как невидимые береговые цели, укрытые рельефом местности, так и мишенные позиции, имитирующие долговременные огневые укрепления и наблюдательные пункты условного противника".
Сегодня же малые корабли "Иней" и "Мороз" провели учения по противовоздушной обороне корабля, в ходе которого "обстреляли артиллерией имитированные воздушные цели".
Затем, МРК "Мороз", отрабатывая элементы боя с надводным кораблем противника, "успешно провёл артиллерийскую стрельбу по морскому буксируемому щиту", добавили в пресс-службе.
|
27.03.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
20.02.2016 Боевые системы корветов ОВР.
28.03.2018 Корабли ТОФ на Камчатке во время учений уничтожили невидимые береговые цели
23.03.2018 БДК "Ослябя" ТОФ провел артиллерийские стрельбы и высадил десант на необорудованное побережье
20.03.2018 Ракетчики ТОФ отработали нанесение удара по кораблям условного противника
20.03.2018 На Военно-морском флоте России отмечают День моряка-подводника
20.03.2018 Подводные силы ВМФ: океанская многоцелевая система
19.03.2018 МиГ-31 Камчатской авиабазы отработали перехват самолетов условного противника
16.03.2018 Шойгу сообщил о планах начать серийное производство боевых роботов