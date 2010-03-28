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Корабли ТОФ поразили береговые цели на Камчатке

28.03.2018 Военное обозрение 154 0
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Во вторник три корабля соединения войск и сил на Северо-востоке России провели стрельбы по береговому полигону на Камчатке, сообщает пресс-служба Восточного округа.

Минобороны РФ

Отрабатывая элементы курсовой задачи К-2 (действия одиночного корабля в море по предназначению) малые ракетные корабли "Иней" и "Мороз", а также малый противолодочный корабль "МПК-107" сначала получили морской допуск к выполнению боевых упражнений, а затем по очереди провели артиллерийские стрельбы по прибрежному участку флотского полигона,

говорится в релизе.

Сообщается, что "корабли огнем артустановок АК-176 поразили как невидимые береговые цели, укрытые рельефом местности, так и мишенные позиции, имитирующие долговременные огневые укрепления и наблюдательные пункты условного противника".

Сегодня же малые корабли "Иней" и "Мороз" провели учения по противовоздушной обороне корабля, в ходе которого "обстреляли артиллерией имитированные воздушные цели".

Затем, МРК "Мороз", отрабатывая элементы боя с надводным кораблем противника, "успешно провёл артиллерийскую стрельбу по морскому буксируемому щиту", добавили в пресс-службе.
27.03.2018
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
АК-176
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
ТОФ

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