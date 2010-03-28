На Черноморском флоте сформирован экипаж второго патрульного корабля "Дмитрий Рогачев"



Головной построенный для ВМФ России патрульный корабль проекта 22160 "Василий Быков" во время перехода с ООО "Судостроительный завод "Залив" в Керчи в Новороссийск для последующего проведения испытаний. 25.03.2018.

Источник: Игорь Александров (via forums.airbase.ru ) Головной построенный для ВМФ России патрульный корабль проекта 22160 "Василий Быков" во время перехода с ООО "Судостроительный завод "Залив" в Керчи в Новороссийск для последующего проведения испытаний. 25.03.2018.Источник: Игорь Александров (via forums.airbase.ru )

ЦАМТО, 27 марта. В Новороссийской военно-морской базе завершено формирование экипажа второго патрульного корабля проекта 22160 "Дмитрий Рогачев".

В настоящее время экипаж, укомплектованный исключительно военнослужащими по контракту, проходит практику на кораблях Новороссийской ВМБ и готовится к обучению в Объединенном учебном центре ВМФ в Санкт-Петербурге.

Справочно:

Патрульный корабль "Дмитрий Рогачев" построен на Зеленодольском заводе имени А.М.Горького и спущен на воду в 2017 году. В настоящее время корабль завершает цикл достройки и готовится к заводским и государственным испытаниям, сообщает пресс-служба Южного военного округа.