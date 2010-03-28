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На Черноморском флоте сформирован экипаж второго патрульного корабля "Дмитрий Рогачев"

28.03.2018 ЦАМТО 214 0
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Корабль проекта 22160 "Василий Быков"
Головной построенный для ВМФ России патрульный корабль проекта 22160 "Василий Быков" во время перехода с ООО "Судостроительный завод "Залив" в Керчи в Новороссийск для последующего проведения испытаний. 25.03.2018.
Источник: Игорь Александров (via forums.airbase.ru )

ЦАМТО, 27 марта. В Новороссийской военно-морской базе завершено формирование экипажа второго патрульного корабля проекта 22160 "Дмитрий Рогачев".

В настоящее время экипаж, укомплектованный исключительно военнослужащими по контракту, проходит практику на кораблях Новороссийской ВМБ и готовится к обучению в Объединенном учебном центре ВМФ в Санкт-Петербурге.

Справочно:

Патрульный корабль "Дмитрий Рогачев" построен на Зеленодольском заводе имени А.М.Горького и спущен на воду в 2017 году. В настоящее время корабль завершает цикл достройки и готовится к заводским и государственным испытаниям, сообщает пресс-служба Южного военного округа.
27.03.2018
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ЗДЗ Горького
Минoбороны РФ
Проекты
22160
ЧФ

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