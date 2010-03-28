Иск Минобороны к компании "Сухой" на 5,4 млрд рублей частично удовлетворен
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Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск Министерства обороны РФ к компании "Сухой" на 5,4 млрд рублей, встречный иск компании к военному ведомству на 12,87 млн рублей удовлетворен полностью. Соответствующая информация опубликована в картотеке дел арбитражного суда, передает ТАСС
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Иск удовлетворить частично, встречный иск удовлетворить полностью
- говорится в решении суда.
Из картотеки следует, что Минобороны подало иск к "Сухому" о взыскании неустойки по государственному контракту от 1 ноября 2015 года. Предмет контракта не раскрывался. К производству дело было принято в сентябре 2017 года.
Сумма взыскания по удовлетворенному иску не уточняется, так как дело рассматривалось в закрытом режиме.
По данным “Коммерсанта", обращение военных было связано со срывом сроков исполнения одной из опытно-конструкторских работ по истребителю Су-57
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27.03.2018
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