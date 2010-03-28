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Иск Минобороны к компании "Сухой" на 5,4 млрд рублей частично удовлетворен

28.03.2018 Военное обозрение 204 0
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Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск Министерства обороны РФ к компании "Сухой" на 5,4 млрд рублей, встречный иск компании к военному ведомству на 12,87 млн рублей удовлетворен полностью. Соответствующая информация опубликована в картотеке дел арбитражного суда, передает ТАСС

https://womanadvice.ru/

Иск удовлетворить частично, встречный иск удовлетворить полностью

- говорится в решении суда.

Из картотеки следует, что Минобороны подало иск к "Сухому" о взыскании неустойки по государственному контракту от 1 ноября 2015 года. Предмет контракта не раскрывался. К производству дело было принято в сентябре 2017 года.

Сумма взыскания по удовлетворенному иску не уточняется, так как дело рассматривалось в закрытом режиме.

По данным “Коммерсанта", обращение военных было связано со срывом сроков исполнения одной из опытно-конструкторских работ по истребителю Су-57
27.03.2018
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принадлежат Военное обозрение
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Сухой ПАО

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