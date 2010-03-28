Последние "Оплоты-Т" едут в Таиланд вопреки "военной агрессии России"
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"Укроборонпром" наконец-то завершил поставку широко разрекламированных Украиной танков "Оплот-Т" вооруженным силам Таиланда.
Контракт на поставку основных боевых танков "Оплот-Т" в Таиланд успешно завершен. Последняя партия боевых машин успешно выдержала испытания в присутствии заказчиков и в ближайшее время будет направлена в страну дислокации
– сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".
"Укроборонпром"
Причем, по словам генерального директора ГК "Укроборонпрома" Павла Букина, контракт выполнялся "вопреки нечестной конкуренции и военной агрессии России".
Мы благодарны нашим стратегическим партнерам из Таиланда за мудрое понимание проблем, с которыми столкнулась Украина, и за веру, что Украина способна преодолеть искусственные преграды, возведенные на пути наших отношений
– заявляет Букин.
После завершения контракта с Таиландом "Укроборонпром" собирается производить танки для ВСУ. Букин сообщил, что работы по созданию новых танков "Оплот" сейчас согласовываются с Минобороны Украины. Эти работы предусматривают значительную модернизацию Т-64, которые эксплуатируются в украинской армии, для унификации с "Оплотом".
Напоминаем, что согласно контракта на поставку танков между Украиной и Таиландом, заключенном в 2011 году, планировалась поставка 54 танков "Оплот" Таиланду в период 2011–2014 годов. Однако к началу лета 2017 года удалось произвести лишь 35 штук.
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27.03.2018
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